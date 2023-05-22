【失衡凶間之罪與殺】林嘉欣首度演SM場面　劉俊謙默默守護女神

▲ 林嘉欣挑戰SM場面。

由三位本土新導演：《樹大招風》導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導，林嘉欣、衛詩雅、劉俊謙、蔡思韵、黃又南、朱栢康、朱鑑然、胡子彤、陳毅燊 (ANSONBEAN)主演的《失衡凶間之罪與殺》中， 在單元故事《闇室》中，一向形象健康的靚媽嘉欣，首度挑戰SM床戲，膠袋、皮帶、鎖鏈、頸箍應有盡有，還與男演員Kelvin床上肉膊，大膽演出令人嘩然。



繼演出經典驚慄片《救命》、《怪物》後，相隔多年再度參與驚慄片，更挑戰不同類型角色，林嘉欣飾演溫柔護士、朱栢康飾演好色牙醫、劉俊謙飾演型男法國大廚，戲中角色各有不同外在和內在人格，雖然故事圍繞「一宗」命案，但卻有多場謀殺戲份，有真實亦有角色的自行幻想，帶領觀眾穿梭真實與虛幻之間。

▲ 嘉欣擔心對手受傷。

戲中除了血腥殺人暴力鏡頭，首日開工，林嘉欣便要埋位與男伴Kelvin拍SM床戲，只見嘉欣目露凶光，不單用膠袋笠住Kelvin的頭部，更將對方的頸箍駁上鎖鏈連接著床架，保證動彈不得。嘉欣用力勒緊Kelvin頸上的皮帶，似要將對方置於死地。



鏡頭外，兩人卻有說有笑，尤其看到赤膊上陣的Kelvin，一身鋼條肌肉，嘉欣搞笑說：「我要殺死你，你身材好過我咁多，好嬲呀！」為緊張的拍攝氛圍，帶來一片笑聲。





激情肉膊之後，嘉欣坦言第一次拍SM戲好緊張，說：「我好擔心Kelvin，佢對手同頸都綁住皮帶，個頭就笠膠袋，呢啲戲我一定要真用力先至會似，皮帶鬆就唔好睇。所以必須非常準確，盡量唔好有NG，對手會好辛苦，最好一Take過。」

每次導演嗌Cut，嘉欣都立即幫忙為對方鬆綁，又不停問候他狀況，嘉欣說：「大家都明白拍戲會辛苦，但安全最重要！」

電影公司另發佈《誰是真英雄》製作花絮，由林嘉欣、衛詩雅、朱鑑然及胡子彤率先為心理及處境複雜的眾多角色解密。嘉欣在片中飾演處境危險的心瑤，被劉俊謙（國軒）默默守護，阿謙更不惜一切甚至用上暴力手段去保護嘉欣。

被問到片中的劉俊謙是否他的英雄，嘉欣表示：「英雄真係好睇觀點，如果其他女性遭遇到心瑤嘅經歷，一定覺得會國軒係英雄。但係如果問一個小朋友，佢會話咁樣係唔啱，咁樣傷害人。所以睇吓由咩觀點、邊個人嘅角度出發。」看來要打動女神芳心，真的絕不容易！





