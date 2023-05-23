【創業追夢】港男生學以致用未畢業先創業　結合藝術與心理Team Building服務

▲ Raphael 的公司曾舉辦過聽障人士的戲劇體驗活動。（受訪者提供）

當音樂和心理學拉上關係，大多讓人想到放鬆心情的純音樂，今年在都會大學讀應用心理學的三年級生鄧曜霆，卻是個鼓手兼結他手。

喜愛音樂的他，未畢業已將創業大計付諸實行，將所學和所愛結合。難得的是這位年輕人沒有只顧獲利，一步步發展公司的同時，始終不忘幫助弱勢社群及有需要人士，令人欣喜。

鄧曜霆（Raphael）的打扮就如一般大學生，充滿朝氣同時不乏個人特色，沒想到一開口即有種經過歷練的成熟語調。「中學畢業後我報了東華學院的醫療課程，不過讀了一個學期就沒有繼續了，因為家裏的經濟壓力，我決定早點出來工作。」

Raphael讀書時喜愛音樂，打過爵士鼓，但離開學校踏入社會後，過長的工作時間和經濟壓力，讓他不得不放下鼓棍。「當時身邊的朋友大部分都返緊學，課後就是吃喝玩樂，但自己就要工作，放工已經夜晚10點，所以那些日子過得不太開心。」

小時候長輩總愛說「讀書的時光最幸福」，莘莘學子難以理解，不過當踏入社會職場，卻自然懷念起那些較少煩憂的時光，也會悔恨當初的少不更事。Raphael笑言過去的自己沒有甚麼計劃，真的是出來工作那一年，想通了很多。「知道香港地有個學位很重要，所以很快已決定，工作一年左右，盡力幫家裏減輕一下，之後自己再繼續讀書。」當初讀的醫療課程算是醫療相關人員性質，技術含量不太高，但課程內容卻同樣涉獵不少醫療知識，讓Raphael覺得「不化算」。「聽那些老師講出路，大多是藥廠sales，那就無意思。」

▲ 鄧曜霆（Raphael）為都會大學應用心理學及商業管理三年級生，同時更是初創公司Dramatic Teambuilding的創辦人。（湯致遠攝）

追回失去時光讀雙學位

當再重投校園時，Raphael決定回望自身最有興趣的是甚麼。「家裏之前是做生意的，所以自己也有這方面的興趣，便把心一橫揀了商業管理來讀。」

在都會大學的課程中，剛好有一門同時兼讀應用心理和商業管理的雙學位課程，Raphael二話不說即報讀。「覺得自己已浪費了一年時間，所以很想再讀多點，那時也沒有細想讀double degree會不會很辛苦。」對那一刻的Raphael來說，追回過去的機會比起緊湊的課程更重要。

找到目標、動力，Raphael的成績相當優異，甚至屢獲獎學金，但他竟再向難度挑戰，未畢業先創業。「我讀這科的目標就是學做生意，所以當遇到一班志同道合的朋友，便覺得時機適合。」Raphael的「合夥人」來自他的戲劇圈朋友。「我喜歡音樂，也喜歡戲劇，所以平日會玩drama，劇團的人來自不同界別，當中有社工，也有希望推動戲劇教育的人，讓我慢慢有了想法。」

Raphael的初創公司通過音樂和戲劇，為不同機構、組別提供團隊建設（Team Building）、工作坊等活動，有些更相當針對性地度身訂造。「我自己讀商業管理和應用心理，正好可以運用所學，為參與的公司或組織設計他們所需的活動。」Raphael解釋指，他正構思如何設計一套程式，可以判斷、測量員工的狀態，從而安排他們所需的體驗。「這種結合戲劇、音樂等藝術和心理學元素的Team Building，暫時在香港應該未有，這就是我想做的事，我想做沒有人做的事。」

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參與地區扶輪社積極助人

在學期間的Raphael似乎是想彌補過去漫無目的的歲月，課餘時更積極參與義工服務，加入了學校的扶輪社，擔任主席，繼而再參加校外的地區扶輪社，絕不浪費一分一秒。而在扶輪社累積的義工經驗，也成為他發展公司服務的契機和靈感。「平日接觸到不同的社群，也發現很多人接觸不到藝術，我自己不開心時通過藝術得到抒發，很想讓更多人也可以體會這種感受。」

Raphael分享公司近日一項相當特別的活動。「我覺得相當有意思，也很有挑戰性，就是幫聽障人士設計戲劇體驗活動，而且還要有職業規劃的元素。」

Raphael和團隊事前為此做了不少資料搜集，如現職的聽障演員、聽障人士可勝任的崗位等。「我們發現原來一些情況下會為聽障人士安排手語傳譯，即代表他們是能夠在這一行工作的。活動當日我們也發現到一些之前沒有預想過的問題，像是他們戴上助聽器後，其實聽力也不差，和普通人的差異不算很大，反而是他們的說話會比較不清楚。」

Raphael認為每一次的活動，都是他們改進的機會，對於日後發展，他亦充滿想法。「那一次的活動是與學校合作，過後大家都很開心，未來希望可以為更多有不同需要的小朋友，提供與別不同的藝術體驗！」

記者：王嵐