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【人妻大解放】林芊妤水上樂園比堅尼盡騷身材　Coffee晒10年前舊照做對比【多圖】

娛樂 18:10 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

Coffee最新的比堅尼照十分火辣！

林芊妤（Coffee）由幕前藝人轉型為KOL，憑拍片教瑜伽而人氣急升，獲得不少廣告商邀請合作，僅出一個post隨時穩袋4至5位數，吸金力超強。

近日，她獲邀到澳門水上樂園遊玩，以比堅尼上陣大騷驕人身材，帖文一出即獲粉絲們讚好畀like！

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盡騷驕人身段

Coffee與老公翟志榮帶同兒子翟德彥（伯伯）到澳門新濠影滙度過愉快周末，他們到了旗下的水上樂園暢泳。

作為人妻兼人母的Coffee來個大解放，身穿天藍色的比堅尼上陣，大方展示豐滿上圍。

相中見她擺出多個甫士拍照，一時舉V一時提腿，fit爆身材相當吸睛。而且她紮了一頭甜甜圈馬尾，十足少女一樣。她更化身美人魚潛在水底，還大玩攀石，玩得似乎開心過仔仔！

不少網民大讚Coffee這副身材無懈可擊：「超級fit」、「身材也太好了」、「睇到新照片，身材緊實嘅變化，就知新嘅運動要嚟啦」、「泳衣好美呀！身材唔駛講啦！」

    點擊圖片放大
    +6
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【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得

10年前擁麒麟臂+象腿

現年33歲的Coffee不時分享與昔日舊照的對比圖，鼓勵女性靠自律重拾自信。她形容自己以前是啤梨身形，腰長腳短，曾經歷減肥瓶頸，最後透過運動，改變了自己的身形，同時心態也有改變。

日前她再次分享約10年前的舊照，當時的Coffee十分圓潤，麒麟臂及象腿無所遁形。

Coffee 10年前是一名肥妹仔。

她寫道：

如果你不是最幸運的人
那請跟我一起成為最努力的人

下星期初的YouTube 影片很特別
將會訪問幾位用我運動影片減肥成功的女生
有一位女生我還專門在高雄邀請她過來
希望藉着她們不同的經歷鼓勵到正努力的你

改變自己不是要去迎合大眾
而是要成為自己喜歡的better me🫶

#第二張照片是差不多10年前
#當時是在接受報紙訪問🌚

點擊查看更多Coffee索相：

    點擊圖片放大
    +22
    +21

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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