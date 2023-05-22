【非禮店員】男督察涉非禮懷孕店長續審　被告自辯稱不表明身分憂被「打多幾錢肉緊」

▲ 被告李卓賢今續自辯。資料圖片

34歲男高級督察涉於尖沙咀一商場店舖，強吻及觸摸懷孕店長的胸部，事主丈夫到場後跪地求饒，並提議以200萬元換取不予追究。涉案督察否認非禮及意圖妨礙司法公正共2罪，案件今（22日）在九龍城裁判法院續審。被告續自辯稱，曾遭事主丈夫大力襲擊，但閉路電視拍不到自己遭對方用拇指戳頸的大動脈。被告稱當時想逃離現場，又指被襲擊時沒展示委任證，因對方政見屬「黃」，擔心表明身分會被「打多幾錢肉緊」。案件押後至6月21日作結案陳詞。

被告李卓賢（34歲，高級督察），否認1項猥褻侵犯罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。控方今盤問被告時指，閉路電視拍得被告遭事主X的丈夫Y捉住衣領時，曾稱「你真係要人坐監呀？我求吓你啦」、「我賠返1球俾你」，被告稱當時被Y打後才說。

被告又稱被打時，閉路電視有盲點位，錄不到「消失的4秒」，被告稱當時曾叫Y報警，否認Y沒有向他叉頸。

被問到為何稱「差人嚟我走唔到，會冇咗份工」，被告稱Y甫進入店鋪已大力捉住他，對方身型達「XL」(加大)或「XXL」(雙加大)，與Y角力時發現Y「 超級大力」，被告稱加上喝了酒，當時的目的是逃離現場。

對於為何在罪案發生時沒展示委任證，被告供稱，警員休班時隨便表明身分或會面臨投訴，又指「兩個人『黃』嘅，同佢講係警察打多你幾錢肉緊啦」。

控方又指，被告曾說「冇咗份工我跳樓死」，問及被告為何會擔心警察到場會失業。被告供稱，紀律調查範圍很廣，包括遲到早退，以至警棍被損毁等，被告引述有行內人稱調查是「人治，唔係完全法治」。

被告解釋事後決定報警指Y襲擊他，是因為閱讀完X的口供後發現非禮內容非常有創意，「你做初一我做十五」，因被誣衊而報警，形容Y的武力不必要及不合比例。

被告作供完畢，裁判官將案件押後至6月21日， 屆時控方雙方將作結案陳詞。

控罪指，被告於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期2樓的一間店舖內猥褻侵犯X。被告另被控於同日同地意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即向X及Y提議給予他們一筆金錢以換取X不予追究針對被告的非禮案件。

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記者：陳曉欣