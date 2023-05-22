【迪士尼業績】議員關注何時收支平衡　當局對樂園業務前景感信心

▲ 立法會經濟發展事務委員會今日（22日）召開會議。（立法會直播截圖）

香港迪士尼連續8年錄得虧蝕，有議員關注樂園何時達至收支平衡，毋須政府繼續補貼。當局表示，隨著入境旅遊復甦，加上有新園區落成，對迪士尼樂園未來業務前景感樂觀。

立法會經濟發展事務委員會今日（22日）召開會議，會上選舉委員會界別議員林筱魯表示， 樂園2005年開幕至今只有3年有盈餘，何時可達致收支平衡， 又稱政府財政儲備減少，質疑應否繼續補貼，「以往我們投資了很多年，長時間虧蝕，來年或往後財政儲備有何預算，是否繼續補貼？」

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄強調， 在疫情前3年，迪士尼的財政有 明顯 進步， 不能單看樂園整體賺或蝕，亦要檢視它對本港經濟的帶動、青年就業及藝術發展等有正面作用，隨著今年入境旅遊復甦，樂園亦將有新園區開幕，對未來業務前景感正面：

由開園到現在，它的本地生產總值的投入，即對經濟帶動1,161億，大約是本地生產總值0.3百分比，這本身不是看樂園賺錢還是蝕錢，而是看對整個經濟的帶動，我覺得大家要對迪士尼要有信心。

他又指， 迪士尼是上市公司本身亦有收益的壓力，特區政府作為迪士尼的投資者及股東，不會強迫對方每年一定要賺多少錢。日後 政府會與園區合作，聯同其他旅遊品牌例如海洋公園等推廣， 吸引內地及海外遊客來迪士尼玩， 讓旅客 有不同選擇。

另有議員關注樂園人手不足，以及本港樂園物價較其他地區的園區貴，火雞髀索價160元，樽裝水售30元。

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記者：陳麗娜