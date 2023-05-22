  • 31°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 18:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迪士尼業績】議員關注何時收支平衡　當局對樂園業務前景感信心

社會 17:27 2023/05/22

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

立法會經濟發展事務委員會今日（22日）召開會議。（立法會直播截圖）

香港迪士尼連續8年錄得虧蝕，有議員關注樂園何時達至收支平衡，毋須政府繼續補貼。當局表示，隨著入境旅遊復甦，加上有新園區落成，對迪士尼樂園未來業務前景感樂觀。

立法會經濟發展事務委員會今日（22日）召開會議，會上選舉委員會界別議員林筱魯表示，樂園2005年開幕至今只有3年有盈餘，何時可達致收支平衡，又稱政府財政儲備減少，質疑應否繼續補貼，「以往我們投資了很多年，長時間虧蝕，來年或往後財政儲備有何預算，是否繼續補貼？」

最新影片推介

童學園
【童學園】小一叩門直私面試必備　專家傳授Portfolio製作秘笈

文化體育及旅遊局局長楊潤雄強調，在疫情前3年，迪士尼的財政有明顯進步，不能單看樂園整體賺或蝕，亦要檢視它對本港經濟的帶動、青年就業及藝術發展等有正面作用，隨著今年入境旅遊復甦，樂園亦將有新園區開幕，對未來業務前景感正面：

由開園到現在，它的本地生產總值的投入，即對經濟帶動1,161億，大約是本地生產總值0.3百分比，這本身不是看樂園賺錢還是蝕錢，而是看對整個經濟的帶動，我覺得大家要對迪士尼要有信心。

他又指，迪士尼是上市公司本身亦有收益的壓力，特區政府作為迪士尼的投資者及股東，不會強迫對方每年一定要賺多少錢。日後政府會與園區合作，聯同其他旅遊品牌例如海洋公園等推廣，吸引內地及海外遊客來迪士尼玩，讓旅客有不同選擇。

另有議員關注樂園人手不足，以及本港樂園物價較其他地區的園區貴，火雞髀索價160元，樽裝水售30元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【兩地器官移植機制】扣除無效申請過去5個月共2880人取消登記名冊　數目創新高接近3年總和
今日 16:19
【兩地器官移植機制】扣除無效申請過去5個月共2880人取消登記名冊　數目創新高接近3年總和
【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低
今日 16:41
【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低
【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制
今日 16:44
【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制

你可能感興趣

【兩地器官移植機制】扣除無效申請過去5個月共2880人取消登記名冊　數目創新高接近3年總和
今日 16:19
【兩地器官移植機制】扣除無效申請過去5個月共2880人取消登記名冊　數目創新高接近3年總和
【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低
今日 16:41
【消費物價】4月份通脹2.1%　主因差餉寬免上限按年同期低
【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制
今日 16:44
【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制
財政政策 樂園 文化體育及旅遊局 公園 疫情 Disney 就業 經濟 補貼 迪士尼樂園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
17:52 2023/05/21
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
15:51 2023/05/16
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
17:57 2023/05/20
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包