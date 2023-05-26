【校長專訪】單親家庭欠管教險入歧途　校長幸遇良師傳承教育初心

▲ 迦密主恩中學的徐家賢校長去年上任，在校服務了 20 年的他同時是該校的舊生。（黃建輝攝）

中學文憑試（DSE）正在進行，中學6年，彷彿都聚焦在這次考試中，令學生壓力山大。然而在11年前，本地中學生在短短3年內，便要應付兩次公開考試，包括中五的會考及中七的高考，也因而造就學生有機會離開中一至中五就讀的「原校」，轉而升讀別校的中六，像迦密主恩中學的徐家賢校長。「迦密主恩不只是我工作了20年的職場，也是我讀預科的母校。」

驟眼看來，西裝革履的徐家賢校長就像位新晉老師，熱情爽朗且予人感覺朝氣蓬勃，他卻笑言自己教書多年，甚至已超過20個年頭。「到今年，剛好是我回來主恩的第二十一年了！」在熟悉的環境中出任新崗位，徐校長上有曾經共事的前輩主任，下有經驗未深的年輕老師，挑戰不小，但他不視為難題，反樂於充當其中橋樑，這種獨立且堅強的個性，興許與他的成長經歷有關。

「我一出生父母便分開，有一個哥哥和一個姐姐，母親因為要工作，照顧我們的主要職責便落在爺爺身上，爺爺一個人照顧不了3個小孩，法庭因而判了姐姐進兒童院。」幼年的家庭問題，讓徐校長的童年過得不太一樣。「我們沒有和媽媽一起住，和姐姐的聯絡就是書信來往。」校長的哥哥個性比他內向，小時候有次任夜更保安的爺爺出去工作，剩他和大3歲的哥哥在家，有陌生人拍門自稱是媽媽的朋友，受託來拿東西。

▲ 第一年教書的徐家賢（白衫者）和學生相處如大哥哥。（受訪者提供）

「哥哥立即躲在房，所以由我去應門，沒有半點懷疑就開門讓陌生人進來，結果家裏值錢一點的統統被拿走。」校長笑指後來被大人罵兼打到「飛起」。「那時自己才讀幼稚園，甚麼都不懂。」不過後來的他愈懂愈多，也更自立。「爺爺要工作，光是照顧我們兩兄弟的三餐和起居已經不容易，所以我們從小便要自己照顧自己，小學時已幫忙買餸、煮飯。」

瞓醒即落街通處玩

聽見校長說自小學低年級已會幫忙家事，以為他必是個乖巧懂事的孩子，他則笑言自己當年尤如街童，幾乎誤入歧途。「我返下晝班，一早醒來就是落街玩！玩到12點左右就返去食飯，然後返學。」爺爺年事高沒有能力看管，讓他「有機可乘」，只有母親大人能治。

「媽媽每個月來看我們一次，那就像是『清算日』，會問我們的功課呀、是不是只顧玩呀等。那時自己真的是曳，如果在全級計，我應該是欠交功課最多的那個學生，然後再被阿爺投訴日日出街玩，所以幾乎次次都被媽媽『苦刑侍候』，會用藤條、衫架打。」徐校長的媽媽工作忙碌，只能每月一次來照看兒子，但管教方針則相當嚴厲，令小時候的他膽顫心驚。「幼稚園時練寫字寫得不好，她會打手板，然後全部擦掉讓我重寫。」

那些年的徐校長，是個因家庭背景而疏於管教的頑劣小男生，但學術成績卻相當好。「爺爺教不到、媽媽每月才見一次，自己也沒有特別認真溫習，所以只是靠小聰明。」天資不俗，即使未有刻苦用功也總是名列前茅，加上單親家庭的背景，更得老師關愛疼惜。「小學時的老師幫了我很多，幾乎影響了我做老師這個決定，其中有一位教音樂的Miss，知道我們這一群學生家裏大多沒人管、早上常常到處玩，便把我們統統叫到學校，教我們讀譜、吹牧童笛。」

▲ 圖為徐家賢（前排中）與第一屆的DSE學生合照。（受訪者提供）

老師曾勸母親多關心

當年的下午班老師，上班時間從中午開始，卻將自己寶貴的公餘時間花在學生身上，不是甚麼指定的興趣班，只是出於不忍學生變壞的初心。「她也是很嚴厲的，我們有做錯她會打手板，但做得好的話亦會大力讚賞。如果不是這位老師把我拉回學校，我可能就真的學壞了。」徐校長開心指自己一直與音樂恩師保持聯絡。「小時候也感受到老師對我們的關心，但真的到了自己也做老師，才更明白那些日子她額外的付出是多不容易。前幾年我和她再聚，聊起當年，原來她更曾和我媽媽說：『多啲理下你小朋友喇！』原來老師早就發現我的情況，背後為我操了很多心。」

遇多位良師成就蛻變

憑藉小聰明得來的好成績，校長在中學第一年進入了精英班，第二年卻馬上跌落普通班。「那間中學的精英班人人都很勤力，我一開始還是用小學時的隨意心態應對，馬上就高下立見，由小學時年年第一，到中一就考尾二。」離開精英班的他事實上卻是塞翁失馬，因競爭不算激烈，班上氛圍也較輕鬆，一下子成績就突飛猛進，自信心也重新建立，更在英文科取得優異表現。

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「很幸運，我一直遇到好老師，中一時的英文老師拉我去練英文朗誦，自此有了興趣、信心；另一位老師則不斷讓我們練習作文，後來考會考英文，我用20分鐘就完成了作文！」校長笑笑補上一句：「可想而知當年老師的訓練有多強！」

前一所中學讓他用成績裝備自己，迦密主恩中學則讓他體會到老師的感染力。「我真的很喜歡主恩，一來到這裏已感覺到不同，老師非常關心學生。」徐校長回憶當時：「一開始自己很迷惘，覺得家裏沒錢供自己讀大學，老師會很有耐性去和我們傾，而且不會只關心成績，會去了解我們，在乎我們的感受，這個氛圍一直到我大學畢業、進來做老師至今都沒有變！」

記者：王嵐