  • 31°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 18:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冒警詐騙】警方提醒市民：防騙視伏器不會索取個人資料　切勿上當受騙

社會 17:32 2023/05/22

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

警方提醒市民：防騙視伏器不會索取個人資料，切勿上當受騙。（黃傑偉攝）

警方近日發現有騙徒假冒執法機關發放釣魚SMS短訊，誘騙收訊人進入假網站，安裝偽冒警務處的詐騙陷阱搜尋器手機應用程式「防騙視伏App」，繼而透過假APP內的客戶服務功能向收訊人騙取款項。

案件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未收到市民錄得損失的報案。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青指，警方於數日來接到不少市民舉報，稱收到一個懷疑釣魚網站短訊，短訊以2021年執法人員搗破一宗電訊網絡騙案為主題，聲稱可將大筆款項歸還被騙市民，並附上一個防騙伺服器Apps連結，當市民進入後會被要求安裝伺服器Apps，其後會指示市民開立戶口及交出個人資料，並附上登入及客戶服務連結。期間會詢問市民被騙類型及損失金額，當市民連結後客戶服務會列出多種退款方式，之後要求市民將15%至100%保證金存入指定本地銀行戶口。

警方強調，不論什麼情況下，警方都不會要求市民提供個人資料及繳交保證金。而防篇伺服器Apps只有3個官方途徑及警方守望者網絡可取得，亦不設立登入及客戶服務。至現時警方未收到市民有損失，案件中暫時未有人被捕，相關Apps已被移除。警方強烈譴責不法分子以釣魚訊息對市民作兩次詐騙，更藉此打擊警方公信力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制
今日 16:44
【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制
【新冠疫情】網傳政府將重開亞博館接收新冠重症病人　醫管局：現時無相關計劃
今日 16:44
【新冠疫情】網傳政府將重開亞博館接收新冠重症病人　醫管局：現時無相關計劃
【北部都會區】政府擬設北都區鐵路辦　議員憂與鐵路拓展處功能重疊
今日 16:48
【北部都會區】政府擬設北都區鐵路辦　議員憂與鐵路拓展處功能重疊
【元朗謀殺案】警方指疑兇與死者有私人恩怨糾紛　疑兇犯案後已逃港
今日 17:01
【元朗謀殺案】警方指疑兇與死者有私人恩怨糾紛　疑兇犯案後已逃港
【迪士尼業績】議員關注何時收支平衡　當局對樂園業務前景感信心
今日 17:27
【迪士尼業績】議員關注何時收支平衡　當局對樂園業務前景感信心

你可能感興趣

【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制
今日 16:44
【電力供應】政府今年與兩電檢討管制計劃協議　多名議員建議取消獎賞機制
【新冠疫情】網傳政府將重開亞博館接收新冠重症病人　醫管局：現時無相關計劃
今日 16:44
【新冠疫情】網傳政府將重開亞博館接收新冠重症病人　醫管局：現時無相關計劃
【北部都會區】政府擬設北都區鐵路辦　議員憂與鐵路拓展處功能重疊
今日 16:48
【北部都會區】政府擬設北都區鐵路辦　議員憂與鐵路拓展處功能重疊
網絡保安 手機Apps 服務 警務處 科技罪案 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
17:52 2023/05/21
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師公開現身　零P圖真面目掀熱議︰根本兩個人
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
15:51 2023/05/16
【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包
17:57 2023/05/20
【主僕情深】楊卓娜一家送別家傭贈金戒指　孻女豹豹不捨工人姐姐變喊包