【冒警詐騙】警方提醒市民：防騙視伏器不會索取個人資料　切勿上當受騙

▲ 警方提醒市民：防騙視伏器不會索取個人資料，切勿上當受騙。（黃傑偉攝）

警方近日發現有騙徒假冒執法機關發放釣魚SMS短訊，誘騙收訊人進入假網站，安裝偽冒警務處的詐騙陷阱搜尋器手機應用程式「防騙視伏App」，繼而透過假APP內的客戶服務功能向收訊人騙取款項。

案件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未收到市民錄得損失的報案。

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警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青指，警方於數日來接到不少市民舉報，稱收到一個懷疑釣魚網站短訊，短訊以2021年執法人員搗破一宗電訊網絡騙案為主題，聲稱可將大筆款項歸還被騙市民，並附上一個防騙伺服器Apps連結，當市民進入後會被要求安裝伺服器Apps，其後會指示市民開立戶口及交出個人資料，並附上登入及客戶服務連結。期間會詢問市民被騙類型及損失金額，當市民連結後客戶服務會列出多種退款方式，之後要求市民將15%至100%保證金存入指定本地銀行戶口。

警方強調，不論什麼情況下，警方都不會要求市民提供個人資料及繳交保證金。而防篇伺服器Apps只有3個官方途徑及警方守望者網絡可取得，亦不設立登入及客戶服務。至現時警方未收到市民有損失，案件中暫時未有人被捕，相關Apps已被移除。警方強烈譴責不法分子以釣魚訊息對市民作兩次詐騙，更藉此打擊警方公信力。

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記者：黃傑偉