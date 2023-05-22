【癌症殺手】大腸鏡不需年年照　醫生揭3種排便習慣改變恐為罹癌跡象

▲ 大腸鏡無需年年照，醫揭1個習慣改變為罹癌跡象

大腸癌為香港第二常見的癌症，不容小覷。近日台灣就有醫生指出，排便習慣改變其實有可能就是患癌跡象，因此需要清楚確認自己的狀態。另外，她亦指出大腸鏡並不需要年年照，第一次檢查結果正常後，基本上每3至5年檢查一次即可。

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台灣外科醫生鍾雲霓於其Facebook專頁上發文，指出排便習慣改變是罹患大腸癌的其中一個徵兆，但仍有很多人不清楚習慣改變的定義。鍾雲霓指出，最常見的排便習慣改變包括以下3種：

本來排便順暢的變便秘；

本來排便穩定的變腹瀉；

本來排便正常，現在有便意、想排便卻排不出來。

鍾雲霓指，會造成排便習慣改變的原因多數為「腸道功能問題（便秘或腸胃炎）」、「痔瘡」，以及當中最嚴重的「大腸癌」。她進一步解釋，由大腸癌所引起的排便改變源自癌細胞對腸道的刺激；癌細胞會使腸道如同發炎一樣加快蠕動、造成腹瀉。大腸癌導致的腹瀉會反覆發生，並且會伴隨著帶黏液的出血。而隨著惡性腫瘤變大，腫瘤會堵塞腸道，令病人的症狀從容易肚瀉，轉變成便秘。

她又指，大腸癌的演變過程除了排便習慣改變外，亦常會出現患者食慾下降、體重變輕，甚至不明原因的貧血等症狀。然而等到這些症狀都出現時，腫瘤通常都已經長得很大。她強調，這也是一眾醫生提倡定期進行大腸相關將康檢查，而非「出現症狀才就醫」的原因。

此外，鍾雲霓亦建議50歲以上民眾，可考慮進行大腸鏡檢查。她表示只要第一次檢查結果正常，之後基本上只需每3至5年進行一次檢查便可；甚至在正常結果維持一段時間後，可以將檢查期限拉長至5至8年一次。對此，她解釋指一般情況下大腸長出息肉需要6至8年，而息肉變壞則需要2至3年，因此只要檢查過並且結果正常，其實並不需要每年照大腸鏡。

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責任編輯：羅嘉欣