【懷孕分娩】嫌醫院生仔收費太貴　奶奶提出一招慳錢法遭非議

▲ 奶奶嫌醫院生仔收費太貴，提議在家幫新抱接生慳錢。（iStock圖片）

有說「生仔搵命博」，準媽媽都盡可能做好準備，讓自己的生產過程順利。美國一名孕婦打算在醫院分娩，可是奶奶卻嫌住院生仔收費太貴，竟提議在家幫新抱接生，最終遭兒子新抱雙雙拒絕。

據英國《鏡報》報道，一名來自美國的準媽媽早前在論壇Reddit上發文，表示她計劃在醫院分娩，住院費用約8,000美元（約6.3萬港元），因此她和丈夫正努力在孩子出生前努力儲錢。

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奶奶在家生6孩

可是奶奶卻突然來電，要求他們借出300美元（約2,300港元）給丈夫的姊姊，讓她到城外參加他們叔叔的葬禮。準媽媽指奶奶和姑奶已欠他們幾千美元，這次他們拒絕借錢，並解釋要為生仔做準備。丈夫向媽媽說對不起，因有大筆開支，無力支付姊姊的機票。

而奶奶卻想出一個慳錢建議，表示「你為甚麼不在家裡生孩子？」，試圖幫助他們減低生育成。準媽媽其實喜歡在家生產，只是擔心過程不順利，最後需轉移到醫院生產，那將花費1.3萬美元（約10萬港元）。

奶奶明言「我所有孩子都在家生產，我有一些助產經驗」，認為可以幫新抱接生。準媽媽對奶奶生孩子的想法感到震驚，奶奶確實在家裡生下了全部6個孩子，但當中有3次分娩導致嚴重感染，令她要住院，她能活著應該感到慶幸。

加上，奶奶的分娩知識已經過時，更不是註冊助產士。而且婆媳關係向來並不融洽，她平常已不想看到奶奶，更何況由奶奶來為她接生。

網民撐用錢在孩子身上

網民對這位奶奶的說法感到震驚，贊成這對夫婦的錢應用於他們的孩子身上，而不是借給無理取鬧的家人。有網民提醒兩夫婦不要再借錢給別人了，否則最後缺錢的是自己，影響之後的育兒計劃。

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責任編輯︰王明芳