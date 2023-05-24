【抗病戰士】11歲陷躁鬱症32歲患淋巴癌　港女生自強抗病成頌缽聲療師

▲ 現在的Tata不只戰勝了癌病，更已成聲療導師，跟隨過世界各地的聲療大師修行，足迹更遠至埃及尼羅河。

根據外國研究顯示，每100人當中，便大概有一個人會患上躁鬱症。在香港，中大的健康情緒中心於2007年的調查顯示，每100個成年人之中，約有3人可能患上躁鬱症，而女性的發病率約為男性的兩倍，病發的高危期為15至25歲，正值一個人最燦爛之時。謝易珈（Tata）被診斷患上躁鬱症的年齡是11歲，甚至只是個懵懂天真的孩子。

歲，是即將成為中學生的年紀，是從活潑好動的兒童踏入充滿朝氣的青少年的美好時期，對Tata來說，卻是從此需固定看精神科醫生及吃藥的開始。「是突然就發生的，自己的情緒經常很大波動，一時很亢奮，一時又很低落沮喪，而且也會長時間不開心，媽媽便帶我去看醫生。」

當兒童情緒大起大落，大部分家長或只傾向認為子女頑劣，但Tata的父母早有心理準備。「我想是有基因方面的因素，因為我有兄弟姊妹也是有這個病，所以父母一直有在密切觀察，所以我比一般人更早確診，可以更早面對這個病。」

躁鬱症在近年已算是一種較普遍及較多人認識的精神科疾病，但在廿年前的香港，卻並不如此。「這個病是精神科，大家都會標籤，甚至我媽媽當時也對我說：『不要告訴別人你有這個病。』但其實我很想告訴別人，希望能有別人能明白我。」

▲ Tata 從小便與躁鬱症和癌症戰鬥，並努力學習應對自己的情緒，直至她發現聲療的力量，幫助她走過困難的日子。（受訪者提供）

「看過醫生後，至少讓我和父母知道原因。」Tata指當時自己難以控制情緒，當聽過醫生解說，即使知道病況不是一時三刻可以好轉，但得知這種情況背後的原因，已令大家的心情緩解不少。許多人誤會以為躁鬱患者的脾氣會十分暴躁，情緒也會抑鬱，但實際情況是患者會在不同時間經歷兩種極端的情緒，一種是躁狂，而另一種則為抑鬱，其程度比一般人的情緒起伏嚴重。「它就像情緒的放大鏡，當我情緒高漲時，我的反應迅速，而且自覺比任何人都厲害和積極；但當我的情緒低落時，則像吸入了全世界的負能量般可怕。」

求學時期因病零朋友

年紀輕輕卻要承受病痛，甚至無法和朋友訴苦，難受程度更加倍。「因為我的病讓我控制不到情緒，自己很怕影響人，所以那時都刻意避開、疏遠別人，幾乎沒有朋友，和同學關係很淡薄。」Tata指躁鬱症在她11至17歲期間最為嚴重，本應是最渴望和朋友朝夕相處的年紀、最享受朋輩生活的時刻，卻只能默默獨處。「我個性是喜歡玩，也很好動，但那段日子可以參與的群體遊戲卻很少，大部分時間只能自己游水。」說畢即笑道：「後來我練到去參加比賽呀！」

▲ Tata 經常與世界各地的聲療師合作，圖為她在英國的聲療表演。（受訪者提供）

受訪時一直邊聊邊笑的Tata，予人感覺自信開朗，但她指自己的求學時期並非如此。「小學時我讀的學校很着重成績，大家的比拼心很強，但我無辦法專注，成績一直很差，總是最後幾名，自己的信心很低，再加上病、沒朋友，便更加沉默寡言。」吃藥能令病情得到紓緩，但一停藥隨之而來的卻是強烈的副作用。「會手震、會暈，很辛苦，但自己真的不想一世都要吃藥，所以下定決心減藥。」花了大半年的時間，加上母親的支持，Tata終於在17歲那年成功戒藥，然而她沒想到，生命中竟又要面對另一次的抗病之戰。

靠聲療抗癌兼成導師

「大約兩年前，發現自己有了cancer。」那時Tata才剛過30歲，是個運動好手，更正值準備比賽的關鍵時刻。「當時正在練舉重，忽然有一天左眼看不見，自己還猜是不是運動做得過猛，所以沒太留意，但後來一直暈，身體開始覺得震，便去看醫生。」怎料看過幾個醫生，都沒能找到病因，母親和她甚至開始以為是躁鬱症因壓力而復發。「自己開始去找不同的方法紓緩，就是從那時開始接觸聲療。」

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未確診癌症前，Tata通過聲療來減輕自己的不適、緊張，發覺效果非常顯著。「本來一不舒服神經就很繃緊，但當聽到那些音律聲效時，自然而然就能得到放鬆，所以開始去查聲療是甚麼，就這樣一直鑽研下去。」她笑言找到聲療前，早已試過坊間各種放鬆方法。「因為真的很辛苦，所以任何聽講可以放鬆的方法我都去試，像是太極、瑜珈、氣功等，最後發現聲療最幫到自己。後來確診是甲狀腺淋巴癌，做了一個十多小時的手術，都是依靠聲療讓我支撑下去。」

現在的Tata不只戰勝了癌病，更已成聲療導師，跟隨過世界各地的聲療大師修行，足迹更遠至埃及尼羅河。Tata的抗病經歷，無論是幼年至青少年時期的躁鬱症，抑或是成年後的癌病，始終抱着正面迎戰的樂觀態度，不只乖乖遵從醫囑，更主動尋找支持自己抗癌的力量，繼而成為自助助人的導師。對她而言，一而再的病痛沒有阻礙她的成長，且彷彿成了助燃，令她變得更強大、更有力量。

記者：王嵐