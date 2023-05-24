【正能量】致命惡菌入血康復決心追夢　90後女生拿起結他做樂隊主音

▲ 曾經因病入院一個月的90後女生王雨山，由一名愛音樂、愛唱歌的普通少女，搖身一變成矢志要將歌唱當作人生首要之事的熱血分子。

大病癒後有人選擇更注重健康，深明健康無價；也有人醒悟到人生無常，認真活過一分一秒才對得起戰勝了死神的自己。曾經因病入院一個月的90後女生王雨山，由一名愛音樂、愛唱歌的普通少女，搖身一變成矢志要將歌唱當作人生首要之事的熱血分子。「我覺得自己住院的時候已經浪費了足夠的時間，已經受夠折磨了，出院後我要每一秒也去享受我喜歡做的事。」

雨山自小喜愛音樂，家人對於她的喜好，不只一次明確提點：「當興趣就好！」怕她因而影響學業。「但小時候爸爸曾送過一把結他給我。」或許是父母口硬心軟，也或許是歪打正着，那把結他開始了雨山自彈自唱的日子。「一開始沒有特別去跟別人學，因為家裏不支持，自己也沒有特別吵着要，就自己試着彈，看看怎樣『重現』自己聽過的歌曲。」這段懵懂的音樂啟蒙，已足以令雨山點燃對唱歌、創作的熱情。

現在已為樂隊WHIZZ主音兼創作者之一的她，有豐富表演登台經驗，出道前也常在街頭表演。而這些所有的最初，則源自雨山中一的一次校內歌唱比賽。「老師問邊個要參加呀？我很開心地舉手，怎知全班得我一個！沒辦法，雖然有啲驚，但報了名都要上台。」怎知原本打算獨自上陣的她，快要出場前才發現，其他班別幾乎都是全班一起唱，把她嚇得不輕。

▲ 去年WHIZZ獲邀參加西貢海藝術節，擔任表演嘉賓。（受訪者提供）

「我馬上找另一位同學一起代表參賽！」那次處女演唱，她緊張得手心不斷出汗，幸而最後順利完成。「最後無拎獎，但我得到咗好多鼓勵同支持，亦都發現自己原來咁鍾意音樂同舞台，之後就繼續彈結他同唱歌。」

惡菌入血全身痛如火灼

雨山坦言：「其實我一開始真的沒有想過要從事音樂，因為家人的關係，自己也認定職業應該是要穩定的、可以維生的，所以做音樂或唱歌對我來說並不是一份工，出道做歌手也不是最初我決定要走的路。」雨山說畢亦忍不住笑了笑。

▲ 4年前因金黃葡萄球菌入體而留院，但初期一直找不出病因，曾一度以為自己難以康復。（受訪者提供）

轉捩點自然是4年前那場大病。「當時因為金黃葡萄球菌入體，全身內臟都發炎，病到自理能力都幾乎喪失。」雨山指一開始醫生甚至找不到病因，是病況一直愈來愈嚴重。「他們做了很多不同的抽血，才找出是金黃葡萄球菌入體這個原因。」金黃葡萄球菌其實是一種自然界常見的普通細菌，惟因細菌不停變異產生耐藥性，愈演愈烈，若治療不及時，嚴重者會入血，甚或造成肺炎、敗血症等致命疾病。

康復後決心走音樂路

「醫生也說不出明確的致病原因，只說有可能是免疫力變差。不過這個問題大多是年紀大的長者，或免疫系統未發育完善的幼兒，比較少是我這個年紀的人。」雨山當時留院病榻上長達一個月，全身痛如火灼，不能動彈，連日常生活亦不能自理，難受痛苦得難以排遣，亦以為自己從此無法下床。「那時會質疑人生是為了甚麼？生存難道就是為了受苦捱痛嗎？很低落、很絕望。」後來找出原因，治療終於漸見曙光。「自己便下定決心，康復後一定要活在當下，只做自己喜歡的事，因為我不想再浪費一分一秒了！」

▲ 樂隊今年年初首次參加叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，漸受樂迷認識及喜愛。（受訪者提供）

電視或電影中的情節發展至此，往後或許就是勵志不已的正面結局，然而人生往往更為波折重重。經歷過生死的雨山心意堅定，父母卻始終認為音樂並非她值得付出努力的事業。「佢哋覺得做音樂又辛苦又揾唔到錢，我又唔係由細培養音樂細胞，能力仲差人九條街，覺得我做音樂係浪費時間。」雨山決定以具體成績證明自己，找來志同道合的人合組樂隊，再參加比賽，一步步向更大的舞台進發。「那次比賽我們拿到了冠軍，更代表香港出國比賽，那一刻很受鼓舞，令我們一隊人更有鬥志。」

爸爸聽電台播歌開心share

往後的發展雖未至一帆風順，但絕對是穩步向上中，不僅受邀在本港甚至台灣的音樂節演出，也獲電視台邀請亮相音樂節目，在更多觀眾面前表演。雨山坦率指：「我知自己唔叻，但我會盡力去改進自己，透過不斷的練習、創作，推動自己進步。」

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近年樂隊開始走進主流音樂圈，歌曲亦有正式派台，當中最開心的沒想到竟是雨山爸爸。「有次爸爸在家庭群組中說自己聽到電台在播我的歌，還讚了一句：『幾好聽！加油！』」雨山笑說這是父親第一次「公開」稱讚、支持自己，很意外同時亦非常高興。

病後的她坦言如今自己就像重生：「能依靠自己的力量走路、吃到喜歡的食物，原來也不是理所當然。以前我作歌是為開心、要娛樂大家，但原來音樂是發揮到『陪緊你』的角色，就像我那時在病床上得到音樂的陪伴一樣。」

記者：王嵐