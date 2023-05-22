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【精英運動員】教育局辦3人籃球分享會　邀現役、退役港隊兼體育教師傳授技能

社會 17:53 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

教育局「躍動校園 活力人生」計劃的新一輪精英運動員分享會已於本月5日舉行。（教育局圖片）

教育局「躍動校園 活力人生」計劃的新一輪精英運動員分享會已於本月5日舉行，當中以3人籃球為主題，邀請了7位現役或曾效力香港籃球代表隊的體育科教師擔任嘉賓，與現場學生交流，不但傳授有關技能及知識，亦透過表演賽與學生切磋球技，吸引超過 500名學生在現場及網上同步參與。

各體育科教師分別向學生分享日常訓練、比賽經驗，及時間管理技巧。任教基督教香港信義會信義中學的李琪表示，比賽總是有贏有輸，形容不可能是「長勝將軍」，並建議學生需學會面對困難及享受比賽。而任教英皇書院的黃鎮煒曾因腳傷骨裂，需要休養半年，因此他認為，不應因傷患而放棄自己追求的事情，反而應繼續執著（堅持），追趕自己的夢想。他們亦分享代表香港參與世界及錦標賽的經歷，並鼓勵學生積極建立堅毅、勤勞、勇於接受挑戰等正面價值觀和態度。

為提升學生對3人籃球的認識，體育科教師兼前中國香港代表隊成員官健好（佛教志蓮中學）及黃芷晴（保良局莊啟程預科書院）向學生介紹3人籃球的特色、器材及規則等基本知識，並為現場交流表演賽作旁述，講解賽事。

另外，教育局亦全新製作了「3人籃球學與教資源」，包括資訊圖、分享會短片和與價值觀教育相關的教學簡報，讓學生深入了解3人籃球；並於「香港體育教師會議2023系列」中，新辦3人籃球教學工作坊，豐富教師在3人籃球教學的專業知識。

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責任編輯：梁凱婷

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