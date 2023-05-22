【反煙行動】逾百聯署團體 促請立法會否決放寬轉運另類吸煙產品

▲ 委員會聯同多名來自控煙界、醫療衞生、戒煙服務機構、社會服務團體、家長 及教育界，以及商界代表出席立法會會議，促請否決條例草案。

運輸及物流局提出修訂《進出口條例》（第 60 章），把以海空和陸空方式經香港聯運轉運的另類吸煙產品（另類煙）納入豁免範圍。兩場相關公聽會分別於 2023 年 5 月 19 及 22 日舉行。香港吸煙與健康委員會（委員會）於上月聯同逾百個聯署團體去信 《2023 年進出口（修訂）條例草案》委員會主席，並於 5 月 19 日與多名來自控煙界、 醫療衞生、戒煙服務機構、社會服務團體、家長及教育界，以及商界代表出席立法會會議，向政府及立法會議員表達對開放多式聯運轉口另類煙的憂慮及反對理據，呼籲立法會議員及政府當局否決有關修例草案。

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委員會主席湯修齊表示，「放寬多式聯運轉運不僅嚴重削弱全禁另類煙禁令的效用， 尤其對青少年及社會教育產生負面影響，而且會無可避免地增加了另類煙流入本地市場的機會，導致未來或會出現吸煙率反彈的情況，成為年半內達到吸煙率 7.8%的絆腳 石。」

▲ 委員會聯同多名來自控煙界、醫療衞生、戒煙服務機構、社會服務團體、家長 及教育界，以及商界代表出席立法會會議，促請否決條例草案。

委員會強調，任何吸煙產品都有害健康。香港在 2021 年基於強大的民意基礎下通 過《2021 年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例》，以保障公眾健康。為堵塞任何另類煙流入香 港市面而誘發公共衞生災難，委員會希望立法會議員當機立斷，否決開放多式聯運轉口 另類煙。政府當局則全方位檢視及加強控煙措施，以早日達至零煙世代，彰顯其控煙及維護公眾健康的決心。

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