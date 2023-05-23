【疫後調理】染疫後喪失嗅覺　中醫推介雙參健肺湯清肺養陰

▲ 中醫推介雙參健肺湯清肺養陰。

部份人在感染新冠肺炎後，持續出現不聞香臭的問題，究竟是甚麼原因？原來，嗅覺喪失或味覺喪失，是常見的新冠肺炎後遺症之一。因為新冠病毒對部分神經有損害性，嗅神經末梢損傷則導致嗅覺失靈，而舌神經損傷導則能引致味覺喪失，亦有報告指出質與新冠病毒損傷嗅區粘膜和嗅覺受體細胞相關。

最新影片：

新加坡、美國、英國及波蘭學者共同發表的研究，推算出全球新冠確診個案中有約5%（約2700萬人）染疫後6個月味覺與嗅覺仍有問題。另外，國際專家組分析北美、歐洲、亞洲共18項研究的數據，發現約26%的人未能在30天後嗅覺，當中以女性較多。

嗅覺減退 影響日常生活

嗅覺喪失絕對不是「小毛病」，不單影響日常生活，容易影響情緒，甚至引發心理疾病，但最嚴重的還是「生命安全問題」。試想想當火警發生時，失去嗅覺的人聞不到燒焦的味道，不知道逃生；又或洩漏煤氣時，因失去嗅覺而懵然不知，直接影響生命安全。所以大家不要輕視嗅覺喪失問題，一定要及早醫治。

病後體虛 與肺關係最密切

嗅覺障礙，屬中醫「鼻聾」的範疇。《外科大成》記載：「鼻聾者，為不聞香臭也。」其病因與臟腑失調、外感病邪有關。五臟之中，「肺開竅於鼻」，所以肺與鼻關係最為密切。而在新冠肺炎恢復期的的患者中，以肺脾兩虛、氣陰兩虛兩類「虛証」最常見，因此治療上以健脾補肺益氣為主。食療方面，可使用西洋參、黃蓍、黨參、白朮等補氣健脾益肺的材料。

雙參健肺湯

材料：西洋參15克、北沙參20克、南北杏各10克、百合 20克、淮山20克、麥冬12克、陳皮1小片、瘦肉適量

做法：

1. 將瘦肉以清水洗乾淨後切件，然後汆水以去除血水及多餘的雜質。

2. 將所有藥材洗乾淨，用清水稍浸。

3. 煮滾一鍋水，放入以上的藥材，待煮滾後才放入瘦肉，再用小火煮2小時。

4. 酌量加鹽調味即可。

功效：補肺健脾 清肺養陰

穴位按摩 疏通經絡

按「迎香」

位置：於鼻翼外緣中點旁，左右各一

功效：通鼻竅，能改善鼻腔的局部循環，增強嗅覺神經的恢復

按摩做法：可用食指指尖打圈按揉1分鐘，早午晚各一次。

請注意，如嗅覺障礙問題持續，必須及早找註冊中醫師治理。

標題經TOPick編輯修改，原題為《中招後嗅覺喪失 中醫教你如何處理》