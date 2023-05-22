81歲Paul Anka澳門獻唱名流捧場　許冠傑台下投入唱和

▲ 許冠傑夫婦澳門睇騷。

流行音樂傳奇Paul Anka上周末首度來澳門 舉行《Paul Anka Greatest Hits: His Way in Macau》演唱會，今次澳門演唱會的門票很快售罄，演出當晚政商界名流匯聚，星光熠熠，包括：陳淑芬、許冠傑伉儷及兒子許懷欣、楊受成伉儷、何柱國、陳美齡、李琳琳、顧紀筠、鍾楚霖、連炎輝、孫豪、龍業成等。

演唱會由 Paul Anka於1957年撰寫的《 You Are My Destiny》 揭開序幕，他更觀眾席中出現，令全場觀眾發出尖叫聲，Paul一邊唱歌，非常親民的和兩旁觀眾合照。

在演唱會中，Paul 展示出在81歲高齡難以想像的活力，他在台下和觀眾合照時的親民態度，令到喝采聲不斷。

在獻唱寫給已故好友 Frank Sinatra 的成名作經典《My Way》 時，Paul 把歌名說成是 《Your Way》，令大家看到他幽默風趣的一面。

Paul 於演唱會結束前再唱《 Diana》 ，全場觀眾全部站立起來拍手唱和，場面非常熱鬧，最後 Paul 和一眾樂隊成員在台上向觀眾鞠躬，為演唱會劃上完美句號。