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【復常之路】4月機場客運量按年升24倍　貨運量跌 7.7%

社會 18:34 2023/05/22

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（資料圖片）

機場管理局今（22日）公布機場4月航空交通量。上月機場客運量約310萬人次，按年上升約24倍。與去年同期相比，飛機起降量增加逾1倍，至約2.15萬架次。貨運量則下跌7.7%至34.7萬公噸。

旅客方面，上月所有類別旅客人數均大幅上升，當中以香港居民增長最顯著。而往來東南亞、內地和日本的旅客量升幅最明顯。今年首4個月，機場處理旅客量1010萬人次，較2022年同期上升約26倍。而飛機起降量按年增加83.1%至7.42萬架次。過去12個月，機場客運量按年上升超過9倍，至1540萬人次。

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機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，隨着旅遊復常，機場的客運量和飛機起降量正逐漸恢復。「4月機場每天平均處理超過10萬旅客人次、逾700架次飛機起降。分別相當於疫情前的50%及60%。」

為應付不斷增長的需求，機場營運的航空公司增加更多日本、南韓及泰國等國家的航點，拓展服務網絡，並加密班次。此外亦推出新航線，包括往來烏魯木齊與香港的直航服務。

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責任編輯：李梓𨭎

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