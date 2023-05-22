【腸胃炎】灣仔香港靈糧堂幼稚園爆急性腸胃炎　22學童2員工中招

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衞生防護中心今日（22日）正調查灣仔一所幼稚園爆發急性腸胃炎個案，並提醒市民及院舍人員注重個人及環境衞生，以防感染急性腸胃炎。

爆發急性腸胃炎的是香港靈糧堂幼稚園，22名學童，包括11男11女，年齡介乎4至6歲，和兩名職員。他們自16日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵。17人已求醫，當中一人須入院，經治理後已出院。全部病人情況穩定。

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中心指，根據流行病學調查，個案中的兩名學童曾於該校公眾地方嘔吐，顯示爆發較大機會屬人傳人或環境污染情況，涉及食物中毒的機會較低。

衞生防護中心人員已到該中心視察，並向中心職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對中心進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查。

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責任編輯：李梓𨭎