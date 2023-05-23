【靚太廚房】酸辣惹味涼拌薯仔絲　一個動作令薯絲爽脆不變色

▲ 美食Blogger Kiwi為大家推介夏日開胃小食及收工趕煮飯食譜。

天氣炎熱，最適合就是食開胃又惹味的涼拌小食，食一口即刻「精神爽利」。今集《靚太廚房》有美食 Blogger Kiwi 教大家整涼拌酸辣薯仔絲，做法簡單，加上所需調味料都能在家找到，簡直是收工必整快靚正菜式!

▲ 美食 Blogger Kiwi。(曾嘉文攝)

涼拌薯仔絲

▲ 涼拌薯仔絲。(曾嘉文攝)

材料

薯仔 1個/280克 甘筍 20克 芫茜 少許

調味料

蒜頭 2粒 乾辣椒 1條 生抽 3/4湯匙 蠔油 3/4湯匙 白醋 3/4湯匙 鹽 少許 糖 半茶匙 芝麻 適量 芝麻油 適量

做法

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1) 蒜頭切碎，甘筍及薯仔去皮及切絲，乾辣椒剪段，芫茜切小段。

2) 將薯仔絲用水沖洗數次，放入水中浸泡一會兒。

3) 薯仔絲煮大約60秒，在40秒時加入甘筍絲。

4) 將薯仔絲及甘筍絲撈起，瀝乾水份，放入冰水浸10分鐘。

5) 準備醬汁，放入已切碎的蒜蓉及乾辣椒，加入滾油。

6) 將生抽、蠔油、白醋、鹽、糖、芝麻及芝麻油拌勻，備用。

7) 薯仔絲及甘筍絲瀝乾水份後，加入已混好的醬汁及芫茜段，拌勻即可。

下廚貼士

用水沖洗薯仔，可去除表面大部分澱粉，防止變黑。

薯仔絲及甘筍絲盡量切成相同大小，避免灼水後有部分未熟透。

薯仔絲浸冰水，可保持爽脆口感。

薯仔絲浸冰水後要瀝乾，如有時間可放入雪櫃雪凍，再混合醬料。

醬料可因應個人口味去調製甜鹹酸度。

收工趕煮飯食譜推介

蕃茄豆腐肥牛鍋

▲ 蕃茄豆腐肥牛鍋。(圖片由受訪者提供)

材料

牛小排 200克 硬豆腐 1盒 蕃茄 2個 雞湯 200毫升 洋蔥 1/4個 蒜 3粒 薑 3小片 蔥花/芫荽 按個人喜好

醬料A

茄膏 半湯匙 茄汁 2湯匙 糖 2茶匙

醬料B

蠔油 半湯匙 生抽 1茶匙 老抽 1/4茶匙

做法

1) 蒜切碎，洋蔥切粒，薑切片。

2) 蕃茄切粒，豆腐切塊後印乾。

3) 煎豆腐至金黃色。

4) 爆香薑片及蒜碎，加入洋蔥粒炒至軟身，放入蕃茄粒炒至軟身及出水。

5) 加入醬料A炒勻，倒入200ml雞湯滾熱。

6) 加入醬料B，加入豆腐，蓋上蓋煮5分鐘。

7) 加入牛肉，蓋上蓋煮一會，牛肉熟後，灑上蔥花芫荽即可。

欖菜肉碎四季豆

▲ 欖菜肉碎四季豆。(圖片由受訪者提供)

材料

四季豆 350克 免治豬肉 150克 蒜頭 4粒 薑蓉 1茶匙 鹽 半茶匙 老抽 半茶匙 辣椒 半條 欖菜 1湯匙

醃料

生抽 半湯匙 白胡椒粉 適量 糖 1/4茶匙 粟粉 1茶匙 油 適量

調味料

生抽 半湯匙 蠔油 半湯匙 糖 半茶匙

做法

1) 四季豆清洗乾淨，浸水20-30分鐘去除農藥，中途需要換幾次水。

2) 四季豆去頭尾，切段。

3) 豬肉加入醃料醃制。

4) 蒜切碎，磨薑蓉，辣椒切粒。

5) 爆香半份蒜碎，加豬肉炒至9成熟，盛起。

6) 爆香蒜碎及薑蓉，加入四季豆炒，加半茶匙鹽。

7) 加入調味料炒勻，加入豬肉、辣椒及半湯匙老抽炒勻。

8) 加入欖菜炒勻，豬肉熟透即可。

豆腐蒸蝦滑

▲ 豆腐蒸蝦滑。(圖片由受訪者提供)

材料

韓國豆腐 1條 急凍虎蝦 200克

醃料

鹽 1/4茶匙 胡椒粉 適量 粟粉 2茶匙 蒸魚豉油 適量

做法

1) 豆腐切件，中間挖一小洞。

2) 剁碎虎蝦仁，加入醃料拌勻，搓成球狀。

3) 蝦滑球放上豆腐，蒸約8-10分鐘，加上蒸魚豉油即可。

蕃茄薯仔滾豆腐蛋花湯

▲ 蕃茄薯仔滾豆腐蛋花湯。(圖片由受訪者提供)

材料

蕃茄 3個 薯仔 2個 豆腐 1件 雞蛋 1隻 薑 數片 水 800毫升 糖及鹽 少許

做法

1) 薯仔切件，沖水浸一會。

2) 蕃茄、豆腐切件，薑切片。

3) 爆香薑片，加入蕃茄、薯仔炒。

4) 蕃茄炒軟，加約800毫升的水。

5) 煮滾加入豆腐，蓋上蓋煲20-30分鐘。

6) 加鹽及糖調味，加入1隻雞蛋液，熄爐稍為拌勻即可。

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責任編緝：張懿慧