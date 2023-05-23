【靚太廚房】酸辣惹味涼拌薯仔絲 一個動作令薯絲爽脆不變色
天氣炎熱，最適合就是食開胃又惹味的涼拌小食，食一口即刻「精神爽利」。今集《靚太廚房》有美食 Blogger Kiwi 教大家整涼拌酸辣薯仔絲，做法簡單，加上所需調味料都能在家找到，簡直是收工必整快靚正菜式!
涼拌薯仔絲
材料
|薯仔
|1個/280克
|甘筍
|20克
|芫茜
|少許
調味料
|蒜頭
|2粒
|乾辣椒
|1條
|生抽
|3/4湯匙
|蠔油
|3/4湯匙
|白醋
|3/4湯匙
|鹽
|少許
|糖
|半茶匙
|芝麻
|適量
|芝麻油
|適量
做法
點擊大圖了解做法
1) 蒜頭切碎，甘筍及薯仔去皮及切絲，乾辣椒剪段，芫茜切小段。
2) 將薯仔絲用水沖洗數次，放入水中浸泡一會兒。
3) 薯仔絲煮大約60秒，在40秒時加入甘筍絲。
4) 將薯仔絲及甘筍絲撈起，瀝乾水份，放入冰水浸10分鐘。
5) 準備醬汁，放入已切碎的蒜蓉及乾辣椒，加入滾油。
6) 將生抽、蠔油、白醋、鹽、糖、芝麻及芝麻油拌勻，備用。
7) 薯仔絲及甘筍絲瀝乾水份後，加入已混好的醬汁及芫茜段，拌勻即可。
下廚貼士
- 用水沖洗薯仔，可去除表面大部分澱粉，防止變黑。
- 薯仔絲及甘筍絲盡量切成相同大小，避免灼水後有部分未熟透。
- 薯仔絲浸冰水，可保持爽脆口感。
- 薯仔絲浸冰水後要瀝乾，如有時間可放入雪櫃雪凍，再混合醬料。
- 醬料可因應個人口味去調製甜鹹酸度。
收工趕煮飯食譜推介
蕃茄豆腐肥牛鍋
材料
|牛小排
|200克
|硬豆腐
|1盒
|蕃茄
|2個
|雞湯
|200毫升
|洋蔥
|1/4個
|蒜
|3粒
|薑
|3小片
|蔥花/芫荽
|按個人喜好
醬料A
|茄膏
|半湯匙
|茄汁
|2湯匙
|糖
|2茶匙
醬料B
|蠔油
|半湯匙
|生抽
|1茶匙
|老抽
|1/4茶匙
做法
1) 蒜切碎，洋蔥切粒，薑切片。
2) 蕃茄切粒，豆腐切塊後印乾。
3) 煎豆腐至金黃色。
4) 爆香薑片及蒜碎，加入洋蔥粒炒至軟身，放入蕃茄粒炒至軟身及出水。
5) 加入醬料A炒勻，倒入200ml雞湯滾熱。
6) 加入醬料B，加入豆腐，蓋上蓋煮5分鐘。
7) 加入牛肉，蓋上蓋煮一會，牛肉熟後，灑上蔥花芫荽即可。
欖菜肉碎四季豆
材料
|四季豆
|350克
|免治豬肉
|150克
|蒜頭
|4粒
|薑蓉
|1茶匙
|鹽
|半茶匙
|老抽
|半茶匙
|辣椒
|半條
|欖菜
|1湯匙
醃料
|生抽
|半湯匙
|白胡椒粉
|適量
|糖
|1/4茶匙
|粟粉
|1茶匙
|油
|適量
調味料
|生抽
|半湯匙
|蠔油
|半湯匙
|糖
|半茶匙
做法
1) 四季豆清洗乾淨，浸水20-30分鐘去除農藥，中途需要換幾次水。
2) 四季豆去頭尾，切段。
3) 豬肉加入醃料醃制。
4) 蒜切碎，磨薑蓉，辣椒切粒。
5) 爆香半份蒜碎，加豬肉炒至9成熟，盛起。
6) 爆香蒜碎及薑蓉，加入四季豆炒，加半茶匙鹽。
7) 加入調味料炒勻，加入豬肉、辣椒及半湯匙老抽炒勻。
8) 加入欖菜炒勻，豬肉熟透即可。
豆腐蒸蝦滑
材料
|韓國豆腐
|1條
|急凍虎蝦
|200克
醃料
|鹽
|1/4茶匙
|胡椒粉
|適量
|粟粉
|2茶匙
|蒸魚豉油
|適量
做法
1) 豆腐切件，中間挖一小洞。
2) 剁碎虎蝦仁，加入醃料拌勻，搓成球狀。
3) 蝦滑球放上豆腐，蒸約8-10分鐘，加上蒸魚豉油即可。
蕃茄薯仔滾豆腐蛋花湯
材料
|蕃茄
|3個
|薯仔
|2個
|豆腐
|1件
|雞蛋
|1隻
|薑
|數片
|水
|800毫升
|糖及鹽
|少許
做法
1) 薯仔切件，沖水浸一會。
2) 蕃茄、豆腐切件，薑切片。
3) 爆香薑片，加入蕃茄、薯仔炒。
4) 蕃茄炒軟，加約800毫升的水。
5) 煮滾加入豆腐，蓋上蓋煲20-30分鐘。
6) 加鹽及糖調味，加入1隻雞蛋液，熄爐稍為拌勻即可。
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責任編緝：張懿慧