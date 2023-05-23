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【靚太廚房】酸辣惹味涼拌薯仔絲　一個動作令薯絲爽脆不變色

休閒消費 10:53 2023/05/23

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

美食Blogger Kiwi為大家推介夏日開胃小食及收工趕煮飯食譜。

天氣炎熱，最適合就是食開胃又惹味的涼拌小食，食一口即刻「精神爽利」。今集《靚太廚房》有美食 Blogger Kiwi 教大家整涼拌酸辣薯仔絲，做法簡單，加上所需調味料都能在家找到，簡直是收工必整快靚正菜式!

美食 Blogger Kiwi。(曾嘉文攝)

涼拌薯仔絲

涼拌薯仔絲。(曾嘉文攝)

材料

薯仔 1個/280克
甘筍 20克
芫茜 少許

調味料

蒜頭 2粒
乾辣椒 1條
生抽 3/4湯匙
蠔油 3/4湯匙
白醋 3/4湯匙
少許
半茶匙
芝麻 適量
芝麻油 適量

做法

點擊大圖了解做法

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    +13

1) 蒜頭切碎，甘筍及薯仔去皮及切絲，乾辣椒剪段，芫茜切小段。

2) 將薯仔絲用水沖洗數次，放入水中浸泡一會兒。

3) 薯仔絲煮大約60秒，在40秒時加入甘筍絲。

4) 將薯仔絲及甘筍絲撈起，瀝乾水份，放入冰水浸10分鐘。

5) 準備醬汁，放入已切碎的蒜蓉及乾辣椒，加入滾油。

6) 將生抽、蠔油、白醋、鹽、糖、芝麻及芝麻油拌勻，備用。

7) 薯仔絲及甘筍絲瀝乾水份後，加入已混好的醬汁及芫茜段，拌勻即可。

下廚貼士

  • 用水沖洗薯仔，可去除表面大部分澱粉，防止變黑。
  • 薯仔絲及甘筍絲盡量切成相同大小，避免灼水後有部分未熟透。
  • 薯仔絲浸冰水，可保持爽脆口感。
  • 薯仔絲浸冰水後要瀝乾，如有時間可放入雪櫃雪凍，再混合醬料。
  • 醬料可因應個人口味去調製甜鹹酸度。

收工趕煮飯食譜推介

蕃茄豆腐肥牛鍋

蕃茄豆腐肥牛鍋。(圖片由受訪者提供)

材料

牛小排 200克
硬豆腐 1盒
蕃茄 2個
雞湯 200毫升
洋蔥 1/4個
3粒
3小片
蔥花/芫荽 按個人喜好

醬料A

茄膏 半湯匙
茄汁 2湯匙
2茶匙

醬料B

蠔油 半湯匙
生抽 1茶匙
老抽 1/4茶匙

做法

1) 蒜切碎，洋蔥切粒，薑切片。

2) 蕃茄切粒，豆腐切塊後印乾。

3) 煎豆腐至金黃色。

4) 爆香薑片及蒜碎，加入洋蔥粒炒至軟身，放入蕃茄粒炒至軟身及出水。

5) 加入醬料A炒勻，倒入200ml雞湯滾熱。

6) 加入醬料B，加入豆腐，蓋上蓋煮5分鐘。

7) 加入牛肉，蓋上蓋煮一會，牛肉熟後，灑上蔥花芫荽即可。

欖菜肉碎四季豆

欖菜肉碎四季豆。(圖片由受訪者提供)

材料

四季豆 350克
免治豬肉 150克
蒜頭 4粒
薑蓉 1茶匙
半茶匙
老抽 半茶匙
辣椒 半條
欖菜 1湯匙

醃料

生抽 半湯匙
白胡椒粉 適量
1/4茶匙
粟粉 1茶匙
適量

調味料

生抽 半湯匙
蠔油 半湯匙
半茶匙

做法

1) 四季豆清洗乾淨，浸水20-30分鐘去除農藥，中途需要換幾次水。

2) 四季豆去頭尾，切段。

3) 豬肉加入醃料醃制。

4) 蒜切碎，磨薑蓉，辣椒切粒。

5) 爆香半份蒜碎，加豬肉炒至9成熟，盛起。

6) 爆香蒜碎及薑蓉，加入四季豆炒，加半茶匙鹽。

7) 加入調味料炒勻，加入豬肉、辣椒及半湯匙老抽炒勻。

8) 加入欖菜炒勻，豬肉熟透即可。

豆腐蒸蝦滑

豆腐蒸蝦滑。(圖片由受訪者提供)

材料

韓國豆腐 1條
急凍虎蝦 200克

醃料

1/4茶匙
胡椒粉 適量
粟粉 2茶匙
蒸魚豉油 適量

做法

1) 豆腐切件，中間挖一小洞。

2) 剁碎虎蝦仁，加入醃料拌勻，搓成球狀。

3) 蝦滑球放上豆腐，蒸約8-10分鐘，加上蒸魚豉油即可。

蕃茄薯仔滾豆腐蛋花湯

蕃茄薯仔滾豆腐蛋花湯。(圖片由受訪者提供)

材料

蕃茄 3個
薯仔 2個
豆腐 1件
雞蛋 1隻
數片
800毫升
糖及鹽 少許

做法

1) 薯仔切件，沖水浸一會。

2) 蕃茄、豆腐切件，薑切片。

3) 爆香薑片，加入蕃茄、薯仔炒。

4) 蕃茄炒軟，加約800毫升的水。

5) 煮滾加入豆腐，蓋上蓋煲20-30分鐘。

6) 加鹽及糖調味，加入1隻雞蛋液，熄爐稍為拌勻即可。

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責任編緝：張懿慧

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