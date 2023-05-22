【西九故宮】三星堆文物將於九月於香港故宮展出　將展出120件近3千年前珍貴文物

▲ 香港故宮文化博物館將於今年國慶期間隆重推出特別展覽「凝視三星堆」

香港故宮文化博物館於今日（22日）宣布將於今年國慶期間隆重推出特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」。展覽將展出120件三星堆遺址出土的珍貴文物，近半屬過去兩年最新發掘的珍品，其中數件更首次在四川省外曝光。

香港故宮文化博物館與廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院及成都文物考古研究院簽訂展覽意向合作協議，將於今年9月下旬合辦「凝視三星堆」展覽。此次展覽將展出120件距今2,600至3,000年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，接近一半是2020年至2022年期間三星堆遺址最新發掘的重要出土文物，大部份更是首次在四川省外展出。金沙遺址博物館亦提供數件從未在外展出的珍貴文物，包括距今3,000多年的玉龯等。

博物館亦會舉辦一系列以古蜀文明為主題的學術研討及公眾教育活動等，深化香港及四川兩地在古蜀考古及文化研究領域中的學術交流。

四川省文物考古研究院院長唐飛表示：「我們熱切期待在香港故宮文化博物館為香港市民、內地及全球觀眾呈獻這些珍貴文物，讓大家深入了解古蜀青銅文明的歷史價值，擴大中華文化國際影響力，推動文明交流互鑒。」今次共為香港帶來120件三星堆文物，各有不同歷史價值，初步有六件文物首在港展出，其中有兩件更首次離開四川省。他提到，雙方正制定相關文物清單，笑說稍後或有更大驚喜。

香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，今次展覽是博物館開幕後首個古代文明特別展覽，亦是今年館方慶祝國慶的重頭戲。他十分感謝四川省文博機構此次同意借出三星堆和金沙遺址的珍貴出土文物在香港故宮文化博物館展出。

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責任編輯：解青羽