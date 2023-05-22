《一舞傾城》撼《全民造星V》收視未算理想　《東張西望》連續4周收視奪冠

TVB公布上周（15日至21日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.1點（142萬觀眾），連續第4周高踞收視榜首節目。

《愛·回家之開心速遞》最高收視21.7點（139萬觀眾）；至於本周首播對撼ViuTV《全民造星V》的《一舞傾城》，因頗多踩界內容在網上頗引討論，可是最高收視竟與外購劇《川內相親》同樣19.7點（126萬觀眾），未算理想。

而《肥媽李鼎》 最高收視16.3點（105萬觀眾）；旅遊節目《同屋企人去旅行》最高收視15.1點（97萬觀眾）。

周六晚由蔡思貝主持的《貝遊英倫》，在英格蘭足總盃決賽（6月3日）前夕， 推介曼徹斯特城及倫敦旅遊熱點，最高收視15.8點（102萬觀眾）。

▲ 《貝遊英倫》

《馬時亨 香港情》嘉賓陳山聰同鄧達智，兩位潮人大談時裝經，最高收視13點（83萬觀眾）。

周日晚節目《思家大戰》第二周播映，收視穩步上揚，最高收視19.8點（128萬觀眾）；特備節目《勁歌43年情︰讓音樂高飛》元祖主持蔡楓華亮相，最高收視18.7點（121萬觀眾）。

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