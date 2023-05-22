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劉國勳助流浪貓狗尋新居　冀北部都會區增支援配套

政治 22:56 2023/05/22

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劉國勳近日成功幫助「傻媽流浪貓狗之家」，搬入打鼓嶺的新居。(劉國勳fb圖片)

香港近年愈來愈多人養小動物，同時流浪貓狗的問題也受到更多人的關注。民建聯立法會議員劉國勳近日成功幫助有超過100隻「浪浪」的「傻媽流浪貓狗之家」，搬入位於打鼓嶺恐龍坑約3萬呎的新居，避免貓狗遭到「二次浪浪」。「浪浪」即是流浪貓狗。

劉國勳今日在社交平台分享了幫助「傻媽流浪貓狗之家」搬新居的心路歷程。他憶起，去年差不多這個時間，收到「傻媽流浪貓狗之家」的求助，收容所因土地糾紛要在兩個月內遷出，他立即在網上呼籲，慶幸在限期前終獲地產商借地，經過多個月來改劃土地﹑地盤平整﹑測量﹑排水渠﹑上蓋牌照等有關程序，以及註冊小型工程承建商簽署人協會工程團隊的支援，走到今年終於可以安置好浪浪，力保它們不至成為二次「浪浪」。

他指，過程中要感謝「傻媽流浪貓狗之家」及義工、很多有心人的支持、包括捐地及提供專業支援，希望新址除給浪浪一個家外，可以舉辦親子或教學活動，令人關注「浪浪」問題。

雖然計劃中獲到有心人支持，但劉國勳指，當中所涉及的時間和金錢都會對一些團體有壓力。因此，他希望政府在推動北部都會區發展的同時，可以一併做好照顧動物的規劃和藍圖，包括主動提供土地及基本配套，和增加對有心的動物團體的支援。

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撰文 : 傅流螢

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