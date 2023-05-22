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【土地】林健鋒赴粉嶺高球場發現多個貓頭鷹家庭　質疑政府環評報告與事實不符

政治 23:04 2023/05/22

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粉嶺高球場。（資料圖片）

港府最快9月收回粉嶺高球場32公頃土地，行政會議員成員林健鋒今日趁立法會討論野生動物保護條例修訂，指自己上周六到高球場，發現多個貓頭鷹家庭，質疑替政府做環評的報告與事實不符。
　　

立法會環境事務委員會今日舉行會議，本在討論提高餵野鴿的罰則，但林健鋒就表示，保育野生動物最好方法是保育其棲息地，更舉例有報道指粉嶺高球場找到貓頭鷹、豹貓及蝙蝠等野生動物，他上周六到現場，也發現很多貓頭鷹家庭及很多「BB」（幼鳥），不應拆野生動物的棲息地。

法律界林新強也認同林健鋒所言，認為應該保障野生動物的棲息地，即在粉嶺高球場一帶，發現貓頭鷹等動物，也無聽過牠們滋擾附近居民，希望人和動物可以和平共處。

環境及生態局副局長黃淑嫻則回應指，當局鼓勵人類不要餵飼，讓動物返回大自然，她表示，若是受保護動物，法例上會有所規定，若不是受保護動物如野豬，政府會在植樹計劃種植原生植物，為野豬提供天然食物。

環保署署長早前有條件批准粉嶺高球場用地局部發展的環評報告，但要求盡量保育近0.4公頃的林地等，並認為報告符合環評規定。

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責任編輯：戴朗希

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