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【器官捐贈】李家超：將檢視$2乘車濫用　讉責破壞器官捐贈系統者　

社會 09:54 2023/05/23

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行政長官李家超。（梁偉榮攝）

行政長官李家超今日（23日）出席行會前見記者。他指上星期舉行的立法會答問會反應正面，議員有提出具體及建設性的意見。

李家超預告，將於明日（24日）及本周五（26日）分別到廣州和深圳出席香港貿發局「粵港合作周」兩個推廣香港企業的活動，說好香港故事，同時積極推動粵港澳大灣區高質量發展。

他又表示，隨著香港和內地全面通關，粵港兩地的人員往來全面復常，大灣區「一小時生活圈」可「即日來回」。他和司局長將更頻繁地即日往來兩地，無需委任官員署任職務，既可提升效能，同時可促進灣區互聯互通，推進灣區高質量發展和推動香港積極融入國家發展大局。

內地與本港正研究建立恆常器官移植互助機制，惟近期中央器官捐贈登記名冊網站取消登記的數字有不尋常情況，去年12月至今年4月共有5,785個取消登記的申請，但其中超過一半是從未登記的無效申請。

李家超表示，器官捐贈非常重要，是救人命的重要合作機制，世界各地亦鼓勵器官捐贈幫助病人，故香港亦大力推動有關機制，過往亦有個案因與內地合作而獲得器官。他強調非常反對任何嘗試破壞器官捐贈這崇高理念的行為，他留意到器官捐贈取消申請有不尋常數字，當中超一半涉及無登記取消、重複取消等，他形容行為是非常可疑，是破壞系統的行徑。

李家超嚴厲讉責破壞器官捐贈系統的任何人，形容「是恥辱的行為」，並要求警方調查個案是否涉及違規犯法。

此外，李家超亦表示有留意到長者2元乘車優惠的不尋常情況，現階段最重要是檢視是否有人濫用，他要求針對可能濫用的情況嚴厲處理，並應有阻嚇性打擊。

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記者：黃穎津

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