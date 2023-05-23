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【東張西望】TVB主持屢遭高空擲物　區永權擔心家人受影響已報警

娛樂 10:00 2023/05/23

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TVB節目《東張西望》主持區永權多次遭遇高空擲物。

TVB節目《東張西望》主持區永權的家多次遭遇高空擲物，區永權曾跟樓上鄰居及向管理處投訴，可惜情況不但未有改善，今次更有逾10粒玻璃碎從天而降，幸好事件中沒造成任何受傷。

區永權昨天（22日）於FB發文斥責事件，並表示已報警處理。

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區永權遭高空擲物

區永權於FB寫道：

樓上鄰居又高空擲物，今次估吓係乜？
開估：係玻璃碎！
仲唔止一粒，係為數超過10粒嘅玻璃碎，從天而降，降落喺我屋企個露台！😱 其實高空擲物，對於我家嚟講，都已經唔係新鮮事。但係充滿殺傷力個玻璃碎，都真係第一次！唯一能夠自我安慰嘅，係今次都無造成任何人受傷！無論你係有心？定係無意？請好自為之！我已經報咗警！😡

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第四度被高空擲物

區永權昨天第四次被高空擲物，今次的物件為逾10粒的玻璃碎，令人擔心。

他過去曾三次遇上同類事件，物件包括：塵機棍、雨傘、索帶、大型螺絲釘、新鮮牛肉、煙頭等，而雨傘「空降」更導致其露台的地磚破裂。

區永權曾為事件向樓上鄰居理論，怎料被對方無禮對待，之後他再找管理處投訴，情況卻變本加厲，最終決定報警處理。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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