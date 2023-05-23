【缺席媽媽】送外賣重遇20年前棄養女兒　媽媽見成家立室︰已經無憾了

▲ 一名女子送外賣時，重遇20年前被她拋棄的女兒。

家家有本難唸的經，父母與孩子血脈相連，關係是一輩子的事。一名台灣媽媽在社交平台指，送外賣時重遇20年前被她拋棄的女兒，她無法面對女兒，轉身就走。她看到女兒現在成家立室，有兩個孩子已無憾了。

該名媽媽近日於「匿名公社」發帖文，表示送了一單麥當勞的餐飲，份量很多，於是客人一家四口爸爸媽媽和兩個孩子來拿，她提醒他們拿餐要小心點，她寫道︰

突然聽到有人喊媽媽，我抬頭看，只覺得這家的女主人很面熟，然後她突然就哭了，她告訴我她的名字，我聽完沒說話就騎走了……

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重遇女兒不敢認

女主人是她的女兒，但她已離開對方超過20年，想不到母女會在這個時刻重遇，緣分就是這樣兜兜轉轉。她指︰

我離開時她才小六，沒想到這輩子居然還能再看到她，欠她的只能下輩子再彌補。

媽媽看到女兒家境不俗，丈夫英俊帥氣，兩個小孩約4、5歲，感覺乖巧，看來女兒嫁了個好人家。她送外賣的當時房子裡很熱鬧，應該很多人在一起過節。她回想當年︰

我年輕時不會想，只想過自己想過的日子，到頭來隻身一人沒依靠，都是自己造成的。

她無法相信能再見到女兒，但很開心看到女兒好好長大了，坦言「我已經無憾了」。

網民批媽媽自私

網民意見不一，有人為母女重遇而高興，但批評媽媽當年不顧而去非常自私，現在又不肯與女兒相認。有網民表示，「怎麼有資格當媽媽」、「還是不敢面對現實，自顧自的走了」、「女兒肯叫了，你不肯認？」、「20年後你還是一樣的自私，活該到頭來還是一個人」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳