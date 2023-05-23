【時尚速報】Camper推男女合穿粉紅系列　4款新鞋環保物料製造

▲ Camper Lab是品牌近年新增的支線系列，設計更是大膽和充滿玩味，圖中的皮靴鞋底的設計就來得與眾不同。（$4,199/圖片品牌提供）

要說創立於1981年，來自西班牙的鞋履品牌Camper在香港如何登陸和普及，簡單地說品牌於90年代初最先在日本大熱，當時本地百利商場成為年青人的聚腳地，就有些小店就以引入Camper的水貨作主打。

及後I.T崛起，其掌舵人沈嘉偉當然不會放過賺錢的機會，引入經營超過十多年，不過，Camper就好像許多外國品牌一樣，早前在港開設公司，一於肥水不流別人田，取回本地經營權一於「自肥」﹗

在直屬公司營運下的Camper亦來一個大革新，店舖的室內設計變得比以前工整，看似雖然少了點玩味，但所推出的鞋款其實仍然不乏大鳴大放的設計，例如推出4款男女合穿以粉紅色為主打的Pink, Please系列，全用上環保物料製造，就非常合乎今天又要靚、又要為地球付上責任的宗旨。

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此外，筆者推薦品牌旗下一個於2015年啟動，名為Camper Lab的支線系列，Camper Lab的出現，其實源於2010年芬蘭鞋履設計師Achilles Ion Gabriel當上品牌的創意總監後，希望推出一個系列既承傳西班牙馬略卡島的傳統，同時從不同角度探索設計和鞋款，希望通過超現實的審美觀和細緻的幽默感，為傳統的鞋履帶來新的視野。

所以，大家會看到Camper Lab的鞋款與坊間的鞋款大不一樣，例如一對普通款式的皮靴會配上如像發泡膠的鞋底，加上用色鮮明，設計上絕不會遜於一些高級時裝品牌的出品。

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記者：何偉雄