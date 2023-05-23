【猝死危機】16歲仔心臟驟停猝死生日變忌日　父母悲痛伴屍慶生最後道別【附6大猝死徵兆】

▲ 16歲仔心臟驟停猝死生日變忌日，父母悲痛伴屍慶生最後道別。（iStock圖片）

猝死防不勝防。印度一名16歲男生在生日當天心臟驟停，送院搶救不治，父母悲痛欲絕，決定在兒子遺體旁為他慶生，作最後道別。

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綜合外媒報道，該名16歲男生Ch Sachin在5月18日當日外出為自己選購生日禮物，未料突然感到胸部疼痛，其後當場倒下，途人見狀立即召喚救護車，將其送往附近醫院搶救，可惜他的病情迅速惡化，其後被轉送至另一醫院，但仍回天乏術，延至19日宣告不治，醫生指他死於心臟病。

Ch Sachin離世當日正正是他的生日，悲痛欲絕的父母依舊決定為他慶生，他們邀請了親友和鄰居到家中，亦準備了一個生日蛋糕，擺放在他的遺體旁邊，並一邊唱著生日歌，一邊握著他的手切蛋糕，以紀念愛兒。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等

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責任編輯：羅嘉欣