《雷神奇俠》演員Ray Stevenson意大利拍片時不適　急病逝世終年58歲

▲ 《雷神奇俠》Ray Stevenson

據外媒報道，曾參演Marvel超級英雄電影《雷神奇俠》（Thor）系列的愛爾蘭男星Ray Stevenson，昨日（5月22日）驚傳在意大利拍攝新片《Cassino in Ischia》時突然身體不適，之後更因病情急速惡化不幸離世，終年58歲，暫未公布死因。

外型粗獷、身高191CM的Ray Stevenson本身是建築師，後來轉行成演員。身材十分健碩的他，在2005年在HBO劇集《權慾帝都：羅馬》（Rome）演羅馬戰士受注目，後來更在Marvel漫威漫畫改編的電影《復仇王 2: 絕密拼戰》（The Punisher: War Zone）當男主角。

▲ 《阿蘇嘉》

在上月，他才出席於倫敦舉行的《星球大戰》慶典，為有份主演的的Disney+《星戰》新劇《阿蘇嘉》（Ahsoka）宣傳，當時還興奮地表示：「可以揮舞光劍是世界上最棒的事了！」

怎料，相隔不到1個月，Ray Stevenson卻突然撒手人寰。而他與女友拍拖18年，育有3名子女。

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