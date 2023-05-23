【亞洲超星團】TVB組男團撼MIRROR？　曾志偉與內地合製選秀節目【有片】

▲ 曾志偉透露TVB會製作《亞洲超星團Asia Super Young》。

TVB昨天（22日）舉行「Happy Summer記者會」，節目內容營運總經理曾志偉於活動上預告今夏的最新製作，重頭節目將會是《亞洲超星團Asia Super Young》。

TVB之前製作的《聲夢傳奇》系列及《中年好聲音》成功吸納人才，曾志偉表示有意組男團，似乎想對撼憑ViuTV節目《全民造星》彈起的MIRROR。

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TVB宣布拍選秀節目

曾志偉於「Happy Summer記者會」上宣布，TVB將與內地製作團隊燦星文化合作，該團隊先後製作過《中國好聲音》及《中國達人秀》，於內地大受歡迎，今次的合作節目為《亞洲超星團Asia Super Young 》。

曾志偉表示：「會從韓國、日本、香港、台灣、內地等地區尋找具活力、很Charm的年輕人，希望選出一些很好的團隊成為大家的偶像。」

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曾志偉透露選男團

曾志偉於記者會後受訪，並謂：「節目就是在亞洲選出不同的年輕人，既有潛質又靚仔又跳得又唱得，希望能夠組合一些受年輕人歡迎的組合。」

他希望第一次選秀先組男團，「我們給予很多人機會去面試，但暫未挑選人選，因為我們會飛往不同地方選人。」

他談到入圍條件，「跳唱就最重要，靚仔、高度劃一，如我這樣的高度就去不到了，哈哈！我看了一些，他們現在選了超過一半，質素都很高，暑假就會見到。現已開始錄影，應該6月中或尾（播出）。」

他又透露會從一百數十人中選出來，並視乎他們的質素及觀眾反應而決定人選，相信會選出一至兩團。

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