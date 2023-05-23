【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎

▲ 28歲女為排毒1飲品連飲4天，鉀含量暴增昏迷險喪命，醫揭需終身洗腎。

腎臟功能不佳，切勿胡亂飲食。台灣一名28歲女子因本身腎臟功能不佳，她媽媽為了她能夠有效排毒，讓她連喝4天小麥草汁，結果導致她突然昏迷，更險些因此而喪命，送院搶救後從此需要終身洗腎。

台灣腎臟科醫生江守山在節目《今天大小事》中分享，一名28歲的女子曾因感情受困，試圖透過吞食某樣東西輕生，因此給腎臟帶來傷害，腎臟功能變差。後因媽媽聽聞「小麥草汁喝下去可以排毒」，於是連續3、4天將小麥草打成汁給女子喝。

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惟女子本身屬第四期腎衰竭患者，因為飲用小麥草汁，結果導致女子某天突然在家裡昏倒，出現心律不整、低血壓等症狀，並被送往急診室。經過醫生檢查後發現，女子的鉀離子含量已經高到8.9，幾乎高於正常人的一倍，於是醫生只能透過洗腎進行搶救。

江醫生表示，女子從家裡送往急診室的過程中無法測量血壓，因此造成了低血壓性的腎小管傷害。他又解釋，因小麥草汁的鉀含量過高，導致女子引發高血鉀症，腎小管功能也因低血壓而受到嚴重的傷害。在經過低壓高鉀的傷害後，女子再也無法恢復正常的腎臟功能。江醫生直言，最後雖成功挽救生命，但女子也從此需要終身洗腎。

江守山醫生提醒，腎臟對人體十分重要，除了排尿功能外，還負責排水、排毒、調節電解質、啓動造血等功能。若腎臟功能不好，就會出現電解質異常的問題，可能會導致尿毒症、肺水腫、心衰竭、貧血、軟骨症等疾病，嚴重時甚至危及生命。

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責任編輯：羅嘉欣