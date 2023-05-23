【幼兒鯁喉】托兒所老師餵食蘋果 8個月大男嬰鯁喉窒息命危

▲ 日本有托兒所老師餵8個月大男嬰食蘋果時，不慎卡住喉嚨，窒息命危。

幼兒食道狹窄，咀嚼能力發展未成熟，容易被食物鯁喉！日前，日本一托兒所發生8個月大男嬰被老師餵食2cm厚的蘋果，她將蘋果放進男嬰口中不久，男嬰突然嗆到鯁喉窒息，至今仍命危。

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綜合外媒報道，事發於本月16日早上10時半，日本愛媛縣新居濱市的「新居濱上部希望幼兒園」，教室內一共有2名托嬰老師與1名護士，一同照顧5名院童，並餵食副食品。當時負責照顧幼童的一名女性托兒老師，使用了湯匙將2塊2cm厚的蘋果餵給該8個月大的男嬰口中，不久男嬰突然鯁喉，同時無法呼吸。

幼兒園立即召救護車，並不斷拍打男嬰背部，當救護人員趕往現場時，男嬰已經沒有呼吸及心跳，同時也失去意識，至今仍因命危搶救。根據初步調查，男嬰從未因食用蘋果而出現過敏，所以初步排除過敏導致的可能性，而造成男嬰窒息的主要原因是蘋果太大塊而卡住氣管。

幼兒圜園長秋月仁美(音譯)，上周六(20日)召開記者會道歉，並強調會防止類似事件再度發生，該幼兒園自1978年營運至今，之前從未發生過重大事故。而該男嬰是自本月9日開始到這間托嬰中心，每天會逗留1至3個小時，15日首次在托嬰中心進食，豈料第2天進食便發生意外。

醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問指出，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。他又指6個月大以上的嬰兒，開始可吃固體食物，2歲前也應剪碎食物，2歲後也應該切碎點、讓小孩慢慢適應。此外，兒童不專心或心急進食，容易誤將食物吞進氣管。

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責任編輯︰王明芳