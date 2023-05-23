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【醫院事故】聯合醫院男子揮剪刀險傷他人　醫護警員合力制服

社會 10:35 2023/05/23

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警員和醫護合力將男子制服（影片截圖）

聯合醫院發生病人揮舞剪刀驚險事件。昨（22日）晚約11時19分，一名男子在急症室與醫生爭執，期間情緒激動，手持利剪揮舞，險傷及他人，多名警員及醫護合力將其制服，幸無釀傷亡；惟大批候診者需疏散暫避。據悉該名男子疑有精神異常。

    點擊圖片放大

據了解，涉事男子姓麥（64歲），有精神病紀錄，事發前被發現倒臥秀茂坪街頭，送院後因精神有異而被綑綁，後四圍吐痰，又用剪刀剪斷綁帶，醫生着他返回家中。手帶鬆開後，該名男子情緒激動走到急症室輪候區，其後被當值的警員及醫護人員制服。警方表示，案件列作「發現懷疑精神紊亂人士」處理，無人被捕；事件中一名保安員扭傷手腕，拒絕就醫。

事發一刻的影片在網絡上流傳。影片中可見近10名警員及醫護人員，先後合力將疑犯撳於地上制服。其後有醫護人員推出一張病床，疑將該男子帶上病床帶走。

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記者：解青羽

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罪案 公立醫院 秀茂坪 精神病

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