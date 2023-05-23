【男神崩壞】碧咸容貌突變撞樣Elton John　「萬人迷」鼻樑腫大+下唇豐滿【多圖】

▲ 碧咸近況容貌被指走樣，粉絲慨嘆男神崩壞。

48歲「萬人迷」碧咸向來風靡萬千少女，甚至男士們也視他為男神。即使快將半百，但身形依舊fit爆零贅肉，獲各大品牌邀請合作及代言。

近日，碧咸獲邀到澳門出席活動，不過新片中的男神容貌突變，被指走樣漸似「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）！

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男神走樣

碧咸再襲亞洲獲邀到澳門出席活動，他一抵達澳門即在Instagram拍片與粉絲打招呼，片中大晒普通話說「你好」，盡顯親民。

及後，碧咸再晒出活動當日的片段，「萬人迷」登場吸引大批途人圍觀，他親民與男粉絲頭貼頭selfie，完全零架子。雖然碧咸的親民一如以往，但男神容貌則被指走樣。

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在自拍片中，他的鼻樑明顯異常地腫大，而其下唇向來較薄，但片中卻顯得特別豐滿。而且他說話及笑起來面部肌肉略為僵硬，尤其蘋果肌位置，被網民慨嘆昔日男神已不再。

更有網民指碧咸樣貌跟好友、有「樂壇大姑媽」之稱的殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）年輕時愈來愈似樣，直呼：「男神崩壞！」不過，有網民就認為可能是濾鏡的影響。

其實早於2021年，已有外國媒體質疑碧咸注射肉毒桿菌針（Botox），更以新舊照作對比圖，指額頭、眼尾及虎紋位置「被撫平」，微笑也顯得極僵硬。

▲ （Instagram圖片）

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曾歷脫髮危機

作為萬人迷的碧咸十分注重外表，有英國媒體在2020年5月，曾拍到碧咸開車載著愛女Harper前往購物，見到其頭頂髮量愈來愈稀疏，在陽光的照射下頭皮清晰可見。又指碧咸早於2018年已進行植髮手術，但仍未能挽救髮量。

禿頭照被瘋傳數天後，碧咸在Instagram分享自拍跑步片「反擊」，似是展示跑步時飄揚的濃密頭髮，為外界的質疑聲音來個大反擊。

據《Daily Star》報道，盛傳碧咸所用的是一款價值英鎊18元（約港幣167元）的生髮噴霧，標榜能改善脫髮及促進頭髮生長。

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