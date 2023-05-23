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【器官捐贈】移植學會：器官捐贈是大愛表現　冀當局就兩地移植機制提供更多資料

社會 11:32 2023/05/23

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（資料圖片）

醫務衞生局表示，過去5個月期間，共有5785個取消器官捐贈名冊登記的申請，遠較過去數字為高，然而超過一半，是從未登記、卻申請退出或重覆取消的無效取消申請。香港移植學會會長馬錦文今早（23日）在電台節目表示，關注及擔心多人取消器官捐贈情況，指器官捐贈是大愛表現，能夠幫助有需要的病人，希望巿民下決定時不受其他因素影響。

馬錦文表示，現時香港輪候器官移植的人數很多，單是腎臟移植已有二千多人正輪候，基本上很少出現有腎臟捐出但無法配對的情況。她解釋，如有人或家屬願意捐出器官，當局會先評估該器官的質素，視乎血型是否配合病人，捐贈者有否乙型或丙型肝炎等問題，預防病毒透過移植傳播。

對於本港與內地商討設立恆常跨境器官移植互助機制，馬錦文指根據過往交叉換腎經驗，即使在本港，協調兩所醫院進行交叉器官捐贈牽涉大量工作，加上兩地器官捐贈制度不同，相信不會一時三刻便可以成事。馬錦文又指，目前業界對機制了解有限，希望有多點相關訊息，建議當局提供更多資料，加強與業界的溝通，增加社會大眾對器官捐贈的信心。

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記者：吳穎嵛

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