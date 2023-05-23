【腦退化症】染疫後記性變差以為腦霧　19歲女確診認知障礙症【附10大徵兆】

▲ 19歲女生確診認知障礙症。（iStock圖片，非當事人）

認知障礙症 (Dementia) 是一種腦部退化疾病，近年來有年輕化趨勢。美國一名19歲女生在2020年確診新冠肺炎，其後記憶力開始衰退，學業成績亦一落千丈，最初以為只是腦霧，結果卻確診認知障礙症。

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綜合外媒報道，該名19歲女生Gianna Cabo在2019年經歷了一場車禍，造成嚴重腦震盪，頸部椎間盤受壓。2020年6月，她感染新冠腦炎，自此記憶力開始減退，由資優生變成墊底學生，性格亦變得冷漠，開始疏遠朋友，又不願做功課，一回家就睡覺，甚至無法做一些簡單的家務，例如使用開罐器。

媽媽Rebecca起初以為是新冠後遺症和精神壓力所致，Gianna當時服用抗抑鬱藥，並接受心理輔導，但其後病情急轉直下。直到2022年11月，媽媽陪同Gianna求醫，進行一系列檢查後，最終被診斷患認知障礙症。

媽媽表示，做夢也想不到女兒會患上此病，又指她已現時已忘記童年的回憶，

我問她生命中最快樂的時刻是甚麼時候，她只是一臉困惑地說「我不記得了」。

她又說，現在只能盼望有新的治療方法幫助女兒，亦希望藉此提高大眾對認知障礙症的關注，強調此病會影響任何人，並非65歲以上的人才會患上。

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早期會有健忘徵狀

認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。

當病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

1分鐘初步自我測試

AD8 是一項自我測試的篩選工具，用以對認知障礙症作出初步評估，以下8題中有2題或以上情況，必須加以留意，宜找專業人士再作評估：

1.判斷困難，例如無法下決定、判斷出錯、難以決定財務安排、思考出現問題等。

2.對活動或嗜好的興趣下降。

3.相同的問題、故事和說話不斷重複。

4. 學不會或很難才學會使用工具、設備和儀器，例如電腦、音響、微波爐和遙控器。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理財務變得困難和吃力，如計算銀行帳戶的收支、報稅和繳費。

7.記不住正確的約會、看醫生時間。

8.日常出現思考或記憶問題。

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責任編輯：羅嘉欣