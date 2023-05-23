【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸

▲ 又怎能輕易忘記...

28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）於大埔龍尾村一間村屋慘遭殺害肢解碎屍震撼全城，其殘肢至今下落不明。

案件6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘2人涉嫌幫鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。

【蔡天鳳碎屍案】死者前家姑涉妨礙司法公正 保釋覆核被拒須續還押

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沒有愛妻陪伴非常悲痛

由於此案非常嚴重悲慘，一直深受市民留意案情，近日蔡天鳳現任丈夫、譚仔「太子爺」Chris接受傳媒訪問，首度剖白與妻子相識經過，又為坊間一些不實傳聞作出回應。

Chris直言難以忘記愛妻，至今仍傷痛欲絕，又指自己是一個很內向的人，從來不懂得表達情感，所以在極度傷痛時，都交由朋友們去面對傳媒，反而令到他的家人、朋友受到誣衊和起底，影響到他們的生活，令他覺得很歉疚，希望藉此機會跟他們道歉。

他表示望家人能回復正常生活，並承諾「我會好好做人，會成為一個好爸爸。」

▲ 與太太非常恩愛。

自揭靠協助父親打理家族業務賺錢

作為「譚仔雲南米線」創辦人的兒子，一家人生活低調，難免在悲劇發生後勾起大眾的好奇心，更加傳出「洗黑錢」的指控。

對此Chris自言生於一個簡單樸素的家庭，只是父母勇於創業，即使經歷幾次失敗也沒有氣餒，最後跟家族成員打拼出當年的米線生意。

他又大讚爸爸是有遠見的人，賣掉生意之後，將所有資產全部投入信託基金和投資房產收租，一直過着退休和弄孫為樂的生活， 所以家庭的收入來源只有信託和租金收入，並沒有其他。

雖然Chris一直被標籤為「富二代」 ，惟他表示自己一直有工作：「目前幫助爸爸處理房產租務事宜，來自爸爸持有租務公司的薪金亦是我唯一的收入。」

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與太太相識經過

坊間對於他與Abby的相識經過有不少版本，Chris直言與太太識於微時，與對方的前夫是中學同學：「他後來轉校並認識Abby，之後我亦透過他結識到Abby。」

Chris又指與Abby有不少回憶都是關於家庭和孩子，現在即使每日依舊照顧小朋友，但生活的感覺已經不同，那種傷心很難用言語形容，永遠也忘不了她。

澄清絕無洗黑錢 決定停止慈善機構的申請

至於提到Abby及朋友一起創立的動物慈善機構運作情況，Chris大讚太太十分有愛心，生前很喜愛小動物，所以當時聯同豹太等好友成立了一個照顧流浪動物的慈善機構，希望可以出錢、出力去改善社會上對待流浪動物的問題，並成為他們在家庭以外的活動。結果在悲劇發生後，竟然有不少KOL指他們是洗黑錢。

他續指其實慈善機構去年十月中才正式有商業登記，今年一月才有銀行戶口，甚至因仍在起步階段，二月時更因戶口存款不足被扣手續費，開戶至今沒有任何開支、薪金支出。

Chris再澄清表示：「我們的慈善機構從來沒有收過我家（譚家）任何捐款，更不存在任何洗黑錢或欺詐之嫌。現時我們正努力走出創傷，並因為有成員要接受精神治療，所以我們都決定停止慈善機構的申請。」

至於其他有關家庭問題，Chris表示無法透露因為事情已經進入司法程序，必須要嚴謹遵守，相信日後法庭開審，大家就會看得一清二楚。

他承諾會好好做人，成為一個好爸爸，即使過了數月，對他來說仍是很艱難的時期，希望大家給他和他的家人、孩子和朋友一些空間，好讓大家走出傷痛，回復正常生活。

對於停止慈善機構申請，同是創辦人的豹太則表示，這是她與丈夫及Chris三人共同商議後作出的決定。

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