【美國研究】吃「回春」餐單8周可讓人年輕11歲　不敢吃1種食材或降效

▲ 吃「回春」餐單8周可讓人年輕11歲！不敢吃1種食材或降效。

很多人想永遠年輕，美國一項研究發現「逆齡」秘訣——只要稍微調整飲食餐單，就有機會變年輕。

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綜合外國媒體報道，美國維吉尼亞大學（University of Virginia）研究團隊邀請了6名平均年齡57.9歲的健康女性參與飲食實驗。而實驗餐單要求這些女性必須每日攝取：

8杯水

5至10顆蛋

4餐匙南瓜子

4餐匙葵花子

3杯彩色蔬菜，例如：茄子；不包含粟米、白皮馬鈴薯

2杯深綠色葉菜類蔬菜，例如：菠菜、芥菜

2杯十字花科蔬菜，例如：西蘭花

2份低升糖水果，例如：漿果類、葡萄柚、蘋果

1到2顆中等大小的紅菜頭

1份「甲基化」適應原食物，例如：半杯漿果類、半茶匙迷迭香或薑黃粉

170克肉類

益生菌

綠色蔬果與食材製成的粉狀物

此外，受試者每星期還要吃3份動物肝臟，每份重量須達85克。

6名受試者在進食實驗餐單8星期後，結果顯示，她們的細胞年齡平均降低將近5歲，從56歲恢復到51歲；而效果最佳的受試者更從57歲大幅「逆齡」回46歲，足足年輕11歲。但是研究也指出，如果不敢吃動物肝臟，餐單的「回春」效果將略打折扣。

規律作息

除了飲食層面，受試者的作息也必須按要求執行，包括：

每週5日做中高強度運動、每日30分鐘

每日做2次10分鐘呼吸運動

每晚睡眠至少7小時

晚間7時至清晨7時之間不可進食

避免攝取額外添加糖、糖果、穀物、乳製品、豆莢類或豆類

該研究成果已登上期刊《老化》（Aging）。主持研究的專家Dr. Kara Fitzgerald指出，實驗餐單是針對「DNA甲基化」（DNA methylation）設計，這可視為「生物衰老時鐘」：DNA甲基化效率隨年齡增長日漸降低，導致細胞老化加速。實驗透過安全飲食及起居干預手段，幫助人體細胞維持健康，也可能讓生理老化程度降低；研究的成果正為此提供了更多有力證據。

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責任編輯：羅嘉欣