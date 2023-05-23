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【購物優惠】惠而浦感謝祭優惠　精選家電網購低至55折【內附連結】

休閒消費 12:07 2023/05/23

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

惠而浦網上商店W-Mall現在至5月31日推出多款優惠，以激抵折扣發售多款家電，部分更低至55折。(惠而浦提供)

家電品牌惠而浦網上商店W-Mall推出感謝祭優惠，現在至5月31日舉行，發售多款激抵折扣的家電，當中熱門產品FRESH CARE前置式洗衣機更低至55折。

W-Mall感謝祭推出多款家電用品優惠，現凡購買人氣的4S蒸焗爐，可享FISSLER雙耳湯鍋連蒸籠1個及專屬食譜1本, 價值高達$1,880, 盡享煮食樂趣。

購買家電用品均免費送貨，部分特定產品更可享有免費基本安裝服務。優惠價貨品數量有限，售完即止。

同時，單次購物滿$1,000，成為惠而浦會員並於結賬前輸入優惠碼MASTER23並以任何mastercard 結賬，即享5%即時折扣優惠。

網上商店感謝月優惠心水推介：

1. FRESH CARE前置式洗衣機( 7kg / 1000轉)，原價$5,898、優惠價$3,190。送Power Fresh洗衣機除味片(價值$128)、加$88延長多1年原廠保養 (價值 $700)。

FRESH CARE前置式洗衣機(惠而浦提供)

2. 4S蒸焗爐(32公升)，原價$7,280，優惠價$5,590。送Fissler 雙耳湯鍋連蒸籠1個 (價值$1,880)、送專屬食譜《千變萬化的蒸焗爐料理》1本、加$88延長多1年原廠保養 (價值$800)。

4S蒸焗爐(32公升)(惠而浦提供)

3. 雙門雪櫃(168升)，原價$3,580、優惠價$2,390

雙門雪櫃(168升)(惠而浦提供)

 記者：招美寶

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