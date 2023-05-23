【廉價奴工】日薪$255聘大學生做管家　工作內容震驚網民︰其實徵媽媽？

▲ 台灣有僱主以日薪$255聘請大學生做管家，被網民斥責刻薄。

台灣有僱主在網上聘請管家，一天工作7小時包早晚餐，看似筍工，但開價日薪只有1000台幣，約255港元，出手刻薄，而且細看工作內容，不是管家，而是「家庭主婦、家庭主夫」，不少網民震驚，有人揶揄僱主是否在徵媽媽，幫手湊仔教仔做盡家務。

日薪$255聘「打雜」

綜合台媒報道，近日有網民在facebook群組《爆廢公社》上分享一張有關聘請管家的截圖，一名僱主招募一位管家，工作一日分兩更，早上6時到僱主家中，到上午9時，其後下午5時再來工作至晚上9時，提供早餐和晚餐，工作內容多，身兼「鐘點工人」、「補習老師」與「寵物照顧員」，似是一名全能的家庭主婦。招聘文節錄內容如下︰

陪小孩上學，返家打掃洗衣，替小狗整理環境、帶狗上廁所。晚上5點至學校帶小孩放學回家，準備晚餐陪讀到8點，讓小孩就寢。

內容包括湊小朋友返學放學、陪讀、氹瞓覺，又要做家務，打掃、洗衫兼煮飯，還要照顧僱主的狗隻。

最新影片︰

一日分兩更

在招聘文中，僱主寫明一天工作7小時，薪水1000台幣（約255港元）含早晚餐，每周日固定休假。薪水每月15跟30號領，歡迎二度就業大學生前來應徵。

一天7小時的工作時間拆分成早、晚更，即早上工作3小時，加下午4小時，工作時數約7個小時，不過，工作如此繁重，而且來回往返需時及車費，而且一星期返足6日。

網民斥僱主無良

招聘廣告帖文引起網民熱烈討論，紛紛斥責僱主無良，出手低於市價很多，有媽媽級網民分享聘請大專生家教5歲孩子，還要對他畢恭畢敬奉上茶水侍奉，一次2小時就要600台幣（約153港元），另一位網民分享自己以前做清潔打掃收納及煮飯（不包括買菜）時薪就350台幣（約90港元），斥責出招聘廣告的僱主「吃米不知米價」。

另外，有關帖文引來一眾全職媽媽的感慨，表示有關工作內容就是家庭主婦的工作，自己任勞任怨做了10幾年沒糧出，反諷有關僱主出1000台幣是否要感恩。「你們付過薪水給媽媽了嗎？」、「這個工作內容就是家庭主婦、主夫啊？很多人都不支薪的」等，網民取笑該僱主「徵管家還是老媽子？」

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責任編輯︰王明芳