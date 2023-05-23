【新冠肺炎】家人確診10日快測仍呈陽性　港媽怕傳染老人BB：點樣快啲轉陰？【附染疫飲食建議】

▲ 家人確診10日快測仍呈陽性，港媽怕傳染老人BB。

近日，本港新冠確診個案上升，令不少港人需再次面臨疫情陰霾。有一名港媽早前便在網上分享擔憂，指有家人疑似確診新冠肺炎，在家持續了10日快速檢測均呈陽性反應，令她深感憂心，不知如何是好！由於家中「有老有嫩」，她於是亦求教一眾網民，希望集思廣益，讓中招的家人快些痊癒。

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一名女網民早前在「肺炎媽媽自救寶寶區」發文表示，有家人於家中進行快速檢測，惟連續測試了10天仍是2條線，即呈陽性反應，由於家中既有老人，又有「BB」，她十分擔憂疫情會於家中傳播開去，於是便向一眾網民請教當中原因及解決方法。

屋企人到第10日都仲係咁樣？點解可以咁耐都唔轉Negative？請問有冇人試過？點樣可以快啲轉陰？

帖文一出，多名網民隨即醫生「上身」般，分享過去中招的痊癒方法，如「多飲水」、「飲椰水治COVID，我仔只燒一晚，第5日轉陰了」、「買噴鼻鹽水噴鼻」、「勁瞓」。

有處方新冠藥物的家庭醫生林永和周日（21日）表示，確診新冠患者如果屬於第一次感染，大部分人約需時10日至14日才轉為檢測陰性。他指，患者確診首一、兩日通常會發燒和感到疲倦，第4日起病徵開始紓緩。除此之外，他又指由於近日不少新冠患者，因眼見診所爆滿，而選擇延遲覆診，情況不甚理想。

TOPick整合了過去各中醫、營養師給確診新冠患者的舒緩痛症方法及飲食預防建議，為大家排憂解難：

1. 確診後4大飲食注意

營養學家王敏寧（Mandy Wong）在其facebook專頁發文指出，確診後飲食有4方面要留意，以助消化及補充所需的營養素，增強免疫力，加快康復進度。

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2. 天然方法KO呼吸道不適

本港註冊營養師Jim Lau在個人專頁總結針對3項呼吸道不適症狀，提出天然方法幫助舒緩；以及出現不適時避免做的事項。

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3. 「轉陰」後調理

註冊中醫師何肇婷在Facebook專頁分享，確診期間一律不應服補品，轉陰後若需補身，則要注意時機，轉陰性亦不代表已經痊癒。

4. 增強預防新冠肺炎藥方

註冊中醫師吳裕城推薦預防藥方：

香港潮濕天氣下，新冠肺炎患者出現不同程度的胃腸功能障礙，取陳皮和薏苡仁理氣化濕和中，並《十神湯》、《參蘇飲》和《桔梗湯》化裁而成。

材料：太子參10克、蘇葉3克、蒼朮3克、蘆根15克、桔梗3克、陳皮6克、生薏苡仁30克 、生甘草6克。

用法：加入1000毫升水，浸泡10至15分鐘，後以大火煮滾後，轉成小火，悶煮約10至20分鐘，當茶飲。

功效：提高機能免疫功能，調整患者免疫狀態；減輕病毒感染後症狀，降低重症病例的發生率。

＊適用於常態化疫情防控期間成人和小孩預防（小兒用量減半）

＊不適用：孕婦及體質過敏人士。

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責任編輯：羅嘉欣