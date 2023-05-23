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【校舍保養】教育局未接獲學校欲提高校舍修葺費門檻　強調會持續審視工程價格作檢視

社會 11:48 2023/05/23

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（資料圖片）

立法會政府帳目委員會今日（23日）討論資助學校保養及改善校舍項目，審計署發現教育局超過13年未有檢視及修訂學校制定的修葺工程費用門檻。教育局常任秘書長李美嫦表示，目前未接獲學校欲提高費用門檻，但會按照需要持續檢視。

目前，資助小學及特殊學校可就每項費用達3000元或以上的修葺分項，向教育局提交修葺工程申請；而中學的修葺工程費用門檻則為8000元。

就中小學及特殊學校的修葺工程費用門檻不同，李美嫦表示，基於小學、中學及特殊學校的規模、人手配置及經常性撥款都不相同，而在門檻之下的修葺工程未能申請額外的非經常開支津貼，學校須於日常經常性開支中，預留維修工程費用，因此她認為調高門檻會讓學校承擔更多行政工作。

李美嫦亦回應地產及建造界議員龍漢標提問指，目前未接獲學校欲提高費用門檻，但會按照需要持續檢視。她強調，設置門檻在於希望學校靈活運用津貼，進行簡單快捷的維修工程，並表示局方會檢視有關門檻，審視現時經常性撥款的金額，申請大規模維修及緊急維修的經常性項目開支，以及工程價格變動；若修改門檻，亦會檢視學校「在費用門檻之上或之下的工程數目」。

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記者：梁凱婷
 

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