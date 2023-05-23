【疏忽照顧】粗心父母將兒女遺留車上15小時　2歲女兒慘遭活活熱死

▲ 粗心父母將兒女遺留車上15小時，2歲女兒慘遭活活熱死

照顧孩子是父母的責任，然而卻不是每一對父母都能做到。美國佛羅里達州一對夫婦，在炎熱的天氣下將一雙兒女遺忘在車上，結果4歲的兒子設法自行逃出，年僅2歲的女兒卻被活活熱死，發現時體溫高達攝氏41.6度。

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綜合外媒報道，事件發生在佛羅里達州的Holmes County。當地警長辦公室指出，Christopher McLean及Kathreen Adams夫婦二人於當地時間5月16日午夜，在攝氏26.6度的天氣下將4歲的兒子及2歲的女兒留在車上。期間，他們的兒子設法自行逃出車輛，目前由兒童保護機構負責照顧，但女童則一直到翌日下午3點才被發現，受困長達15小時。救護人員到場時她已一動不動，體溫高達攝氏41.6度；人員隨即為她進行CPR等急救措施，惟最終仍宣告不治。

據悉，23歲的Kathreen一開始在當地警方詢問事件經過時，聲稱自己是在家中發現女兒沒有反應，但之後又改口，承認自己是在兩個孩子睡著後將他們遺忘在車上，而32歲的Christopher則拒絕配合調查。

警方後來取得這對夫婦的住所及車輛搜索令，並在搜索過程中發現大量安非他命及大麻，以及吸毒用具。2人其後被捕，初步被控疏忽照顧兒童、持有毒品及用具，警方預計在完成女童的驗屍程序後，會對他們提出更多指控。

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責任編輯：羅嘉欣