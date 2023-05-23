【生育爭議】不理醫生建議拒墮胎　新手媽堅持誕無臂兒被批自私

▲ 有媽媽堅持誕無臂兒，被批評為自私。

父母都希望子女健康快樂成長，只是並非事事如意。南非一名媽媽在產前檢查時，得悉胎兒沒有雙臂，醫生建議她進行人工流產，但她拒絕墮胎。媽媽堅持誕下無臂兒子，她與丈夫都認為孩子是最好的禮物，卻被網民批評他們自私。

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據英國《鏡報》報道，來自南非的25歲媽媽Mariaan Strauss和26歲丈夫Hendrik去年6月榮升父母，不過他們現時11個月大的兒子Hendre與一般嬰兒不同，他天生沒有手臂。Mariaan懷孕13周時接受產前檢查，醫生發現胎兒沒有長出手臂，建議她流產。

醫生說，『如果你不墮胎，你就是自私的。你必須為孩子著想，他將永遠無法過正常的生活。』

坦然面對兒子無臂的生活

夫妻都不想走墮胎之路，Mariaan指她很愛未出生的孩子。Hendre如期在去年6月出生，體重約6磅。他除了沒有雙臂外，也沒有小腿骨，右腳因向內翻而被打上石膏，而且他的發育緩慢，每次只能喝30毫升的奶就飽了。

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Mariaan產後患上抑鬱症，她想到孩子出生後面對的問題，「社會是殘酷的，我們的孩子會被接受嗎？他會被嘲笑和欺負嗎？」她不免自責和痛苦，對未知的不確定感到恐懼。

夫妻仍然樂觀地認為他們可以照顧兒子，生下孩子是他們一生中最好的決定。Mariaan分享Hendre在3個月大時，自學了從一個地方滾動到另一個地方，看到孩子開心地成長，她的抑鬱症消失了。現在11個月大的Hendre學會移動身體向前。Mariaan表示︰

我們的孩子沒有手臂，但或許他將來可用義肢。

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責任編輯︰王明芳