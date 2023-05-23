【一舞傾城】KK保不失守住初夜 　姚子羚一個打九個感心痛

▲ 《一舞傾城》

由王晶擔任製作人的TVB劇《一舞傾城》，在昨晚（5月22日）播出的劇情講「萬國城最後一個處女」KK（陳星妤飾）因看了Marco（關楚耀飾）和Paula（傅嘉莉飾）的情慾片後大受打擊，遂答應下海陪客。

KK收下800萬元支票後內心十分掙扎，一來心痛被Marco背叛，二來亦想媽媽（袁潔儀飾）過更好生活，不情願的KK一邊脫去衣服一邊淚崩。

【一舞傾城】袁潔儀演KK媽撐陳星妤做舞小姐 現實中多次遇打擊仍樂觀面對

Marco揭情慾片真相

Marco知道KK賣身後即時趕到酒店找她，動了真情的Marco不但沒有嫌棄KK還向她示愛：「無論你做咗啲乜嘢都好，我都一樣咁愛你，不如你唔好做呢行，永遠同我一齊啦！」

他並揭露情慾片的真相，原來片段是Paula偷拍用來勒索他的，而KK亦因剛好「姨媽到」守住初夜，最終兩人化解誤會和好如初。

姚子羚打到心痛

魚旦媽（莊鍶敏飾）眼見80萬仲介費凍過水，遂向KK找晦氣，夾埋29組一班姊妹捉住KK來打，幸好Michelle（姚子羚飾）趕到救場，更葉問上身一個打九個，非常好打。一班女仔打群交，又扯頭髮又摑來摑去又起飛腳，畫面相當震撼。

對於這個場口，姚子羚受訪時笑言十分難忘：「平時都係同男演員打多，今次難得同女演員打，仲要一個人打咁多個女仔，覺得都幾得意。」

講到同女仔拍打戲的難度，她說：「女仔打交通常都係扯頭髮、掌摑，好擔心啲位就得唔好同埋無情力會整親大家，拍完之後見到佢哋啲手紅晒，我都好心痛。」

子羚續指：「記得有個動作，我打完莊鍶敏再打莊思明，莊思明要成個人撞埋個櫃度，佢撞完跌落地下我都好緊張，即刻問佢有冇事，好彩最終順利完成。」

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