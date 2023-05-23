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【宰貓食用】無業婦宰貓食囚4周緩刑2年　官指文明社會不容食貓

社會 11:55 2023/05/23

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（資料圖片）

五旬婦聲稱深水埗街頭有貓隻被車撞死，遂撿回家屠宰食用，被控1項屠宰狗隻或貓隻作食物罪。婦人今（23日）於西九龍裁判法院承認控罪，案情透露貓隻懷有四胎。裁判官指對被告說法有極大保留，直言傷勢完全不符被車撞死，並指香港文明社會絕不容許屠宰貓食用，惟因沒有證據貓曾被虐待，酌情判監4星期，緩刑2年。

被告張蘭嬌（58歲，無業），承認於2023年3月1日，在深水埗白田街白田邨一單位，屠宰1隻貓隻以作食物。

案情指，警方接報被告拿著貓屍及刀，入屋調查發現廁所內有1個盛滿水的膠桶，裝著1隻死去的貓隻和1把刀。貓隻肢體僵硬，身上的毛大部分已被除去，嘴邊有血。

驗屍報告顯示，貓隻懷有四胎，不見有被殘酷對待跡象，其腹部有一處1乘3毫米的損傷，死因不明。

被告於警誡錄影會面時稱，聽聞深水埗有貓隻被車撞死，遂到場撿貓屍，帶回家屠宰食用。被告承認花了數小時嘗試宰貓，又用刀除去大部分貓毛。

辯方求情指，被告在內地農村出身，教育程度低和不熟悉相關法例，她知道香港不可宰貓食用，惟以為食死去的貓不犯法，被告現在已知道不可食貓，其子女稱日後會監督母親，原本垂頭的被告聞言拭淚。

裁判官判刑時指，對被告稱貓隻被撞死而撿走說法有極大保留，直言傷勢完全不符被車撞死，惟亦沒有證據指被告親手殺死貓隻，將疑點利益歸於被告。

裁判官指，香港是文明社會絕不容許屠宰貓隻食用，惟考慮到案件為單一事件，無證據貓曾被虐待，酌情判監4星期，緩刑2年。

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記者：陳曉欣

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深水埗 罪案 損傷 虐待

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