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【網絡熱話】粉麵店除罩大聲咳惹爭執　暴躁阿叔扔辣椒油食客遭濺眼無辜中招

健康 14:00 2023/05/23

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粉麵店除罩大聲咳惹爭執，暴躁阿叔扔辣椒油，食客遭濺眼無辜中招。

新冠肺炎疫情之下，港人的衛生意識都有所提高。近日，屯門一間粉麵店因有食客大聲咳嗽發生口角，其中大聲咳嗽的阿叔更向對方扔辣椒油，波及當場食客無辜中招，被濺入眼睛和衣服上。

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有網民16日於Facebook群組「真.屯門友」發佈帖文並上載影片指，「難得食餐麵都遇上燥火黑衫大叔」。樓主表示，一名身穿黑衫的大叔咳嗽了幾下，「都大聲」，然後另一名身穿白衫的大叔則指責黑衫大叔，「咳要遮口，大家都除罩&食嘢」，豈料竟遭黑衫大叔狂罵，雙方因此發生口角。

樓主指，口角期間黑衫大叔「用小學雞做法扔嘢，扔辣椒油」，甚至波及到旁邊無辜的食客。

隔離啲人受難了，入眼，衫又係，最慘啲姐姐要清潔！

從影片中可見，兩名大叔持續發生爭執，有人建議報警，並大叫黑衫大叔「你唔好走呀」，隨後聽到有人回應，「我使乜走呀」，其他食客則不斷叫兩名大叔，「出去打！」又有女店員看不過眼，怒斥兩名大叔「要打出去打」，並憤怒表示兩人「打爛我啲嘢呀」、「攞我啲嘢嚟揼，做乜嘢呀」。

    點擊圖片放大
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影片曝光後亦引起網民熱論，不少網民批評大叔扔辣椒油的行為，「扔辣椒入眼可大可小」，樓主則表示當日已有一名食客「中招」，「已經有阿叔中咗了，冇仇報」。又有網民稱「為老不尊」，直言「輸咗入廠比人打一身當教訓，贏咗去差館」。

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責任編輯：羅嘉欣

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