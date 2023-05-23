【不當言論】空服員被爆歧視非英語客　國泰致歉：嚴肅調查處理

▲ 空服員被爆歧視非英語客，國泰致歉指嚴肅調查處理事件。（陳國峰攝）

有內地網民日前指控國泰航空空中服務員歧視非英語乘客，更有空中服務員抱怨有乘客「聽不懂人話」，批評相關員工對旅客缺乏基本尊重。國泰航空發表聲明回應，對旅客的不愉快經歷深表歉意，強調高度重視事件，將嚴肅調查處理，重申致力於為旅客提供高品質的服務。

▼ 點擊圖片放大

投訴人在小紅書表示，在香港生活11年，母語是普通話，說得一口流利英語及粤語；事發在周日（21日）從四川省成都市飛往香港的CX987航班，坐在機艙後排，指登機後不斷聽到後艙空中服務員用英文及粵語抱怨，包括「If you cannot speak blanket, you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯），「Carpet is on the floor」（地毯是在地上）；又稱有乘客嘗試用英語詢問填寫入境卡的方法，但「得到的也是無比不耐煩的回應」。

另外，投訴人續說，一名老人在起飛後帶小孩去洗手間，空中服務員先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，之後對同事說「他們聽不懂人話啦」。

投訴人批評，全程「我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的，整個航班兩個半小時，對旅客的侮辱言語以及陰陽怪氣就在我後面講了兩個半小時」，不理解相關員工為何對非英語或粵語的乘客，存有如此大的惡意，對旅客沒有基本的尊重，質問「國泰航空請問這就是你們培訓的員工素質？」投訴人強調，為有效紀錄是次事件，落機前向乘務長說明上述情況，表明會作出正式投訴。

國泰航空周一（22日）晚在其官方微博帳戶發表聲明，以及在投訴人的小紅書貼文留言回應，指已知悉事件及聯繫相關旅客進一步了解情況，重申高度重視事件，並會進行嚴肅調查處理，「我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜