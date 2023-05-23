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【音樂情人】劉倩怡為鄭子誠「登六」送驚喜　享受花甲之年：盡能力去活得更精采

娛樂 12:55 2023/05/23

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劉倩怡為鄭子誠舉行「登六」生日派對！

有「音樂情人」之稱，經常演陰謀奸角而獲封為「完美奸人」的鄭子誠，前日（5月21日）正式踏入60歲，其太太劉倩怡認真有心思，為他準備驚喜慶生飯局。

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鄭子誠接受TOPick訪問指，對於太太的驚喜安排，直言十分感動，正式「登六」踏入花甲之年的他更另有一番體會！

劉倩怡昨日（5月22日）於社交平台分享為老公鄭子誠慶生的照片，她表示花了個多月籌備這驚喜飯局，出席的朋友包括黃智賢、張崇德夫婦、鄺潔楹和陳慧珊，子誠夫婦更帶同愛犬前來。

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倩怡製造驚喜

倩怡謂事前跟老友也守口如瓶，她寫道：「受邀請的朋友沒有一個透露半句，而我亦都好辛苦守住秘密，朋友早10分鐘齊齊留在房內，等子誠一開門，朋友又花砲，又歡呼，為子誠帶來一個極大驚喜。」

另外，子誠收到一份很特別的生日禮物，某好友將子誠曾拍攝的劇集剪接成片段，倩怡寫道：「要看廿多部，每部廿多集的劇集剪成約十分鐘花絮，的碓不簡單，再一次感謝所有出席的朋友和他們的禮物。」此外張崇德夫婦為「音樂情人」送上黑膠唱碟機以及張氏兄弟的黑膠唱片。

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子誠：終於迎來60歲

鄭子誠向TOPick笑謂終於迎來60歲，何解說「終於」，是因為對鄭子誠而言，這兩個數字是遙不可及：「以往見到長輩慶祝60大壽，個陣時聽到會諗『吓，60歲要做大壽？真係咁大個人生關口嗎？』怎知話口未完就到自己。」

他謂太太曾問他想否大搞生日，由於今年是二人結婚20周年，鄭子誠想留待年尾才相約朋友食飯慶祝，簡單過了生日便算，他說：「生日前夕我要開通頂，所以一直不察覺有這個驚喜派對，加上太太保密功夫好足。」

出席派對前子誠也完全沒察覺，他說：「太太神神秘秘咁，她負責駕車，我坐車去就得架啦，仲叫我Enjoy，所以沒想過一開門見到一班朋友，驚喜嘅，因為見到不同階段認識的朋友以及親人，他們對我有著不同的影響，太太好花心神去邀請不同的朋友來。好似黃智賢近日拍《逆天2》至天昏地暗，估不到他會出席，是好感動嘅。」

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【星光路上】事業屢陷低潮音樂情人靚聲曾遭嫌棄　鄭子誠親揭《真情》子浩黑化真相

年齡只是數字

除多謝太太悉心的安排，對於踏入花甲之年，子誠也有一番感受：「終於去到60歲，對我而言只是數字上的問題，我會繼續打喜愛的網球，活好我自己，做好《音樂情人》，繼續做好完美奸人，盡能力去活得更精采，」

子誠謂活到人生這階段，學會「感恩珍惜」，他說：「感恩曾在生命裡出現過的人和事，無論好抑或不好，都給予我人生很大啟法和影響，感恩身邊依然有一班陪伴我行的好朋友、太太和家人，更加珍惜與這班人的關係，所有事也非理所當然，每段關係也要經營，包括朋友和夫婦，我會盡我能力做到最好。」

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記者：游艾維

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