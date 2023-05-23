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【鯁喉意外】牛池灣老婦食粥不慎鯁喉送院搶救不治　醫生揭救人黃金時間與方法 【附鯁喉急救法】

食用安全 15:55 2023/05/23

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牛池灣老婦食粥不慎鯁喉送院搶救不治。

牛池灣坪石邨周一（22日）發生了一宗鯁喉居家意外！一名92歲老婦於家中食粥時，食物疑卡在食道中，未幾即陷入昏迷。其家人發現後，馬上報警求助，惜老婦送院搶救後，最終仍不治身亡。

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據了解，該名姓蔡（92歲）的婦人居於坪石邨紅石樓一單位，昨晨約8時許，她於家中食粥期間，疑不慎骾喉致呼吸困難，未幾更陷入昏迷。家人發現後，隨即報警，老婦隨即被安排上救護車送往聯合醫院搶救，惟最終證實不治。

事實上本港過去出現多宗疑食物鯁喉死亡事件，有急症科醫生指出，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，旁人除了報警，可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，讓其把食物吐出。

消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人鯁塞時如何急救。片中指出當有人鯁塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

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6大鯁喉高危食物

食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，小童及長者在日常進食時需多加注意：

  • 難於溶化嘅果凍（例如小杯裝蒟蒻啫喱）
  • 細小嘅堅硬食物（例如果仁、硬糖、花生、角仔）
  • 細小嘅球形食物（例如提子、魚蛋、丸類食物）
  • 難於咀嚼嘅食物（例如麻糬、糯米糍、湯圓、年糕）
  • 可壓縮食物（例如棉花糖）
  • 厚稠糊狀嘅醬（例如花生醬）

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責任編輯：羅嘉欣

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