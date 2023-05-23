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【模範媽媽】郭羨妮帶愛女玩滾軸溜冰慶生 　甘願為女兒當「伴讀書僮」淡出幕前

娛樂 13:13 2023/05/23

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熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

有女萬事足！

前港姐冠軍郭羨妮（Sonija）與內地導演兼動作指導朱少杰婚後育一名女兒Kylie，隨後她在2015年離開無綫專心照顧家庭，並一切以女兒為先。

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帶女兒玩滾軸溜冰

轉眼Kylie已經11歲生日，向來愛女心切的Sonija，問女兒想如何慶祝，Kylie指想做些她從未做過的事，故Sonija決定帶她去玩滾軸溜冰：「我自己就懷舊一下，因為小時候也會在家裏的走廊溜著玩。女兒跌兩遍就學會了，期望女兒健康快樂，將來做個對社會有貢獻的人！」

雖然Kylie只是首次玩，但見她玩得有板有眼，兩母女更手拖手一起玩，認真溫馨，而Kylie盡得Sonija的優良基因，眼大大，臉尖尖，愈大愈靚 。

兩母女好溫馨。

教女方式

其實Sonija與女兒感情要好，兩母女關係就似朋友一樣，她曾分享過自己的教女方式，「女兒在我心目中是最愛，有時會對她嚴厲，有時也會待她與自己的朋友一樣。」

她又曾指女兒屬於難專心、做事慢的個性，她在旁督促女兒溫書會被厭煩，慢慢學放手讓女兒自己應付學業。可時面對功課壓力時，女兒難免有情緒，曾有感做得辛苦而狂喊，身為媽媽的她感到心痛，但為免影響女兒，只能忍著情緒躲在一旁哭。

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現以家庭為先

不過女兒逐漸長大，闊別螢幕7年的她在去年終於復出拍攝ViuTV原創劇《冥冥之中》，作為好媽媽的她不想事業影響家庭，就向導演黃偉賢開出條件，就是要有12小時休息時間。

已育有一女Sonija又表示現在想享受拍戲過程及享受人生，不再像當年般只顧着衝。

選美入行

1999年參選港姐入行的Sonija，以大熱姿態獲得冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」獎項。
隨後受無綫力捧拍攝《尋秦記》﹑《洛神》﹑《無名天使3D》﹑《缺宅男女》等劇，而《無雙譜》則是她在無綫最後的一部作品。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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